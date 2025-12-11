Airbus sichert 50 Millionen Euro Vertrag für KI in französischen Waffensystemen!

Die Integration von KI soll nicht nur die maritime Überwachung verbessern, sondern auch in Zukunft auf andere Bereiche wie Nachrichtendienst, Cybersicherheit und die Verwaltung militärischer Telekommunikationsnetze ausgeweitet werden. Frankreich verfolgt das Ziel, alle von verschiedenen Sensoren, einschließlich Satelliten, Radargeräten und Drohnen, gesammelten Daten zu zentralisieren, um die Effizienz und Reaktionsfähigkeit seiner Streitkräfte zu erhöhen.

Airbus hat einen bedeutenden Vertrag im Wert von 50 Millionen Euro (58 Millionen US-Dollar) abgeschlossen, um Künstliche Intelligenz (KI) in die Waffensysteme und Informationssysteme der französischen Streitkräfte zu integrieren. Dieser Vertrag wurde mit der französischen Ministerialagentur für KI im Verteidigungsbereich (AMIAD) unterzeichnet und markiert einen wichtigen Schritt in der Modernisierung der militärischen Infrastruktur Frankreichs. Die erste Phase des Projekts konzentriert sich auf die Aktualisierung von Spationav, dem maritimen Überwachungssystem des Landes. Hierbei wird KI eingesetzt, um satellitengestützte Daten effizienter zu verarbeiten.

In Bezug auf die Aktienperformance von Airbus zeigt sich ein gemischtes Bild. Am Mittwoch verzeichnete die Aktie ein Minus von 0,4 Prozent, während sie im bisherigen Jahr um 21,39 Prozent gestiegen ist. Der aktuelle Kurs liegt bei 194,46 Euro. Analysten von JP Morgan haben das Kursziel für Airbus von 240 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dies deutet darauf hin, dass die Analysten optimistisch in Bezug auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens sind. David Perry von JP Morgan sieht in der aktuellen Branchenrotation, die von der zivilen Luftfahrt und Rüstungswerten wegführt, eine Einstiegschance. Er erwartet in den kommenden fünf Jahren eine Ergebnissteigerung von 15 bis 20 Prozent in beiden Sektoren.

Zusätzlich hat RBC Capital Markets sein Kursziel für Airbus ebenfalls auf 240 Euro angehoben und der Aktie eine "Buy"-Empfehlung ausgesprochen. Airbus steht auf der "Analyst Focus List" von JP Morgan, was die besten Anlageideen des Unternehmens umfasst. Analysten erwarten, dass die Auslieferungen von Airbus bis 2026 an Dynamik gewinnen werden, was die positive Marktstimmung weiter unterstützt.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 193,4EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.