Thyssenkrupp: Operative Erfolge, aber düstere Prognosen für 2025/2026!

Trotz des Umsatzrückgangs konnte Thyssenkrupp das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) um 13 Prozent auf 640 Millionen Euro steigern, unterstützt durch Effizienzmaßnahmen und positive Entwicklungen im Bereich Decarbon Technologies. Der Free Cashflow vor M&A betrug 363 Millionen Euro, was eine signifikante Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Der Konzern verzeichnete einen Jahresüberschuss von 532 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr ein Verlust von 1,45 Milliarden Euro angefallen war. Dieser Gewinn war jedoch stark von Sonderfaktoren geprägt, darunter eine Zuschreibung auf die Beteiligung an TK Elevator und der Verkauf von Thyssenkrupp Electrical Steel India.

Thyssenkrupp hat im Geschäftsjahr 2024/2025 trotz eines herausfordernden Marktumfelds operative Fortschritte erzielt, jedoch auch einen pessimistischen Ausblick für das kommende Jahr gegeben. Der Konzern meldete einen Anstieg des Auftragseingangs um 15 Prozent auf 37,7 Milliarden Euro, angetrieben durch das Marinegeschäft, insbesondere durch Großaufträge im U-Boot-Programm 212CD. Im Gegensatz dazu litten andere Segmente wie Automotive Technology und Steel Europe unter schwacher Nachfrage und rückläufigen Umsätzen. Der Gesamtumsatz fiel um 6 Prozent auf 32,8 Milliarden Euro, was auf niedrigere Preise und eine gedämpfte Nachfrage zurückzuführen ist.

Für das Geschäftsjahr 2025/2026 erwartet Thyssenkrupp jedoch erhebliche Herausforderungen. Der Konzern rechnet mit einem Umsatzrückgang zwischen minus 2 und plus 1 Prozent und einem bereinigten EBIT von 500 bis 900 Millionen Euro. Besonders besorgniserregend ist die Prognose eines Verlusts zwischen 400 und 800 Millionen Euro, bedingt durch hohe Rückstellungen für Restrukturierungen, insbesondere im Stahlgeschäft. Diese Maßnahmen sind notwendig, um auf die Überkapazitäten und den Preisdruck durch asiatische Konkurrenz zu reagieren.

Trotz der schwierigen Aussichten hält Thyssenkrupp an seiner Dividendenpolitik fest und plant eine Ausschüttung von 0,15 Euro je Aktie. Der Finanzvorstand betonte, dass die Zielwerte im dritten Quartal erreicht wurden, warnte jedoch vor den anhaltend schwierigen Marktbedingungen. Zudem wird der Konzern mit seiner Strategie "ACES 2030" zu einer Finanzholding umgebaut, was eine tiefgreifende Transformation darstellt. Die jüngsten Entwicklungen haben zu einem Rückgang des Aktienkurses geführt, was die Unsicherheit der Anleger widerspiegelt.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 8,851EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.