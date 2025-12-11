Novartis investiert 1,7 Milliarden USD in Allergieforschung mit KI-Partner

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis setzt seinen Expansionskurs fort und hat eine strategische Partnerschaft mit dem britischen Biotech-Start-up Relation Therapeutics geschlossen, um neue Therapien gegen Allergien zu entwickeln. Diese Kooperation hat ein Gesamtvolumen von bis zu 1,7 Milliarden US-Dollar und zielt darauf ab, neue Wirkstoffziele für die Behandlung allergischer Erkrankungen zu identifizieren. Zu Beginn der Zusammenarbeit erhält Relation Therapeutics eine Vorabzahlung von 55 Millionen US-Dollar, die aus einer Eigenkapitalbeteiligung sowie Forschungs- und Entwicklungsmitteln besteht. Zusätzlich sind erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen und gestaffelte Lizenzgebühren auf zukünftige Umsätze vorgesehen.

Im Mittelpunkt der Kooperation steht die Kombination von Novartis’ Expertise in der Immun-Dermatologie mit der KI-basierten Wirkstoffforschungsplattform von Relation. Diese Technologie analysiert umfangreiche Patientendaten, einschließlich menschlicher Gewebedaten, um die genetischen Ursachen von Krankheiten besser zu verstehen. David Roblin, CEO von Relation, betont die Bedeutung eines tiefen genetischen Verständnisses, insbesondere bei allergischen Erkrankungen, um zielgerichtete Therapien zu entwickeln. Allergische Erkrankungen, bei denen das Immunsystem überreagiert, betreffen weltweit Hunderte Millionen Menschen, und der medizinische Bedarf ist enorm, während die Erfolgsquote neuer Medikamente oft gering ist.