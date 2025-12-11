Novartis investiert 1,7 Milliarden USD in Allergieforschung mit KI-Partner
Der Schweizer Pharmakonzern Novartis setzt seinen Expansionskurs fort und hat eine strategische Partnerschaft mit dem britischen Biotech-Start-up Relation Therapeutics geschlossen, um neue Therapien gegen Allergien zu entwickeln. Diese Kooperation hat ein Gesamtvolumen von bis zu 1,7 Milliarden US-Dollar und zielt darauf ab, neue Wirkstoffziele für die Behandlung allergischer Erkrankungen zu identifizieren. Zu Beginn der Zusammenarbeit erhält Relation Therapeutics eine Vorabzahlung von 55 Millionen US-Dollar, die aus einer Eigenkapitalbeteiligung sowie Forschungs- und Entwicklungsmitteln besteht. Zusätzlich sind erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen und gestaffelte Lizenzgebühren auf zukünftige Umsätze vorgesehen.
Im Mittelpunkt der Kooperation steht die Kombination von Novartis’ Expertise in der Immun-Dermatologie mit der KI-basierten Wirkstoffforschungsplattform von Relation. Diese Technologie analysiert umfangreiche Patientendaten, einschließlich menschlicher Gewebedaten, um die genetischen Ursachen von Krankheiten besser zu verstehen. David Roblin, CEO von Relation, betont die Bedeutung eines tiefen genetischen Verständnisses, insbesondere bei allergischen Erkrankungen, um zielgerichtete Therapien zu entwickeln. Allergische Erkrankungen, bei denen das Immunsystem überreagiert, betreffen weltweit Hunderte Millionen Menschen, und der medizinische Bedarf ist enorm, während die Erfolgsquote neuer Medikamente oft gering ist.
Der Deal mit Relation ist Teil einer aggressiven Übernahmestrategie von Novartis, die in diesem Jahr mehrere bedeutende Transaktionen umfasst. Dazu gehört die Übernahme von Avidity Biosciences für rund 12 Milliarden US-Dollar, die größte Akquisition des Unternehmens seit über einem Jahrzehnt. Zudem hat Novartis den Kauf von Tourmaline Bio genehmigt, um einen vielversprechenden Wirkstoff zur Reduktion systemischer Entzündungen zu sichern, sowie die Übernahme von Regulus Therapeutics für bis zu 1,7 Milliarden US-Dollar.
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novartis von 95 auf 125 Franken angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Richard Vosser hebt hervor, dass Novartis und Astrazeneca die meisten Neuigkeiten aus ihren Forschungs-Pipelines haben, was auf große Erfolgschancen hinweist. Diese Entwicklungen unterstreichen Novartis’ Engagement, seine Position im Pharmamarkt durch innovative Partnerschaften und strategische Übernahmen weiter zu stärken.
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 111,7EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.
