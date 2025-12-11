Salzgitter-Aktie: UBS hebt Kursziel auf 50 Euro – Riesenchance für Anleger!

Salzgitter gilt als der Aktienwert mit dem höchsten Beta im europäischen Stahlsektor, was bedeutet, dass das Unternehmen besonders sensibel auf Preisänderungen reagiert. Ein Anstieg der Stahlpreise um 10 Euro pro Tonne könnte das operative Ergebnis im Stahlbereich um rund 50 Millionen Euro steigern. Die Fokussierung auf den EU-Markt und die vergleichsweise hohe Verschuldung verstärken diese Sensibilität im Vergleich zu Wettbewerbern wie ArcelorMittal oder Voestalpine.

Der Stahlkonzern Salzgitter steht im Fokus der Analysten, nachdem die UBS die Aktie von "Neutral" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 22,50 Euro auf 50 Euro mehr als verdoppelt hat. Diese Neubewertung folgt auf eine beeindruckende Kursrally, die die Aktie seit Jahresbeginn um nahezu 100 Prozent steigen ließ. Analyst Andrew Jones hebt hervor, dass Salzgitter von der erwarteten Verschärfung der EU-Importquoten profitieren könnte. Eine geplante Kürzung um 47 Prozent könnte dazu führen, dass über 10 Millionen Tonnen Importstahl vom Markt verschwinden, was die Auslastung der europäischen Stahlwerke erhöhen und die Preise für Warmbandstahl um etwa 100 Euro pro Tonne ansteigen lassen würde.

Zusätzlich zur positiven Marktentwicklung gibt es strukturelle Faktoren, die das Potenzial von Salzgitter weiter steigern könnten. Das Unternehmen hält etwa 30 Prozent an Aurubis, dessen Bewertung kürzlich angehoben wurde. Zudem wird ein möglicher Verkauf der Tochtergesellschaft KHS diskutiert, was einen Erlös zwischen 740 und 890 Millionen Euro einbringen könnte. Ein solcher Schritt würde die Nettoverschuldung erheblich senken und die Kapitalstruktur vereinfachen.

Auf der Investitionsseite zeigt sich das Management vorsichtiger, indem größere Investitionen in das grüne Stahlprojekt SALCOS verschoben werden. Dies reduziert Risiken, verbessert den freien Cashflow und bietet strategische Flexibilität.

Insgesamt sehen die Analysten von UBS Salzgitter als klaren Profiteur der neuen EU-Stahlpolitik, mit überdurchschnittlichem Gewinnhebel und einer Bewertung, die ihrer Meinung nach noch nicht ausgeschöpft ist. Die positive Marktstimmung und die strukturellen Veränderungen könnten die Aktie weiter nach oben treiben, was Anleger optimistisch stimmt.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 40,08EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.