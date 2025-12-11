Bayer-Aktie: Glyphosat-Streit und Rückzug der Williams-Studie – Was nun?

Bayer muss nun erklären, dass der Rückzug der Studie nicht automatisch die regulatorische Bewertung von Glyphosat in Frage stellt. Der Konzern betont, dass Glyphosat das am umfassendsten untersuchte Herbizid der letzten 50 Jahre sei und führende Regulierungsbehörden weltweit dessen Sicherheit bei sachgemäßer Anwendung bestätigen.

Die Aktie von Bayer hat in den letzten Wochen von der Hoffnung auf ein Ende der Glyphosat-Streitigkeiten profitiert. Doch der Rückzug der Williams-Studie aus dem Jahr 2000, die eine zentrale Rolle in der Verteidigungsstrategie des Unternehmens spielte, bringt neue Unsicherheiten mit sich. Diese Studie war ein entscheidendes Argument für die US-Umweltbehörde EPA, die Glyphosat als nicht krebserregend einstufte. Der Rückzug wurde durch interne E-Mails aus dem Jahr 2017 ausgelöst, die zeigten, dass Mitarbeiter von Monsanto, dem ehemaligen Hersteller von Glyphosat, an der Studie mitgeschrieben hatten, ohne als Autoren genannt zu werden. Zudem gab es Hinweise auf finanzielle Vergütungen an die offiziell genannten Autoren, was das Vertrauen in die Ergebnisse der Studie untergräbt.

Trotz des Rückschlags hat die Aktie von Bayer in den letzten Monaten stark zugelegt, insbesondere nachdem die US-Regierung Bayers dritten Versuch, den Fall vor den Supreme Court zu bringen, unterstützt hat. Ein positives Urteil des Gerichts könnte die milliardenschweren Klagerisiken für Bayer erheblich reduzieren. Analysten sehen die Wahrscheinlichkeit einer Annahme des Verfahrens als hoch an, was den Aktienkurs um bis zu 15 Prozent steigen ließ.

Die zentrale Frage bleibt, ob der Rückzug der Williams-Studie den Supreme Court beeinflussen wird. Der Gerichtshof muss sich nicht mit der wissenschaftlichen Frage der Karzinogenität von Glyphosat befassen, sondern lediglich mit der rechtlichen Frage, ob Bundesstaaten strengere Warnhinweise als die EPA verlangen dürfen. Ein Urteil zugunsten des Bundesrechts könnte Bayer erheblich entlasten.

Insgesamt bleibt die Situation für Bayer angespannt. Der Rückzug der Studie könnte das Vertrauen in die wissenschaftliche Basis des Unternehmens schwächen, jedoch sind die juristischen Aussichten weiterhin positiv. Analysten haben das Kursziel für Bayer kürzlich von 25 auf 50 Euro angehoben, was die optimistische Einschätzung der Marktteilnehmer widerspiegelt. Anleger sollten den Rückzug der Studie zwar zur Kenntnis nehmen, sich jedoch nicht davon verunsichern lassen, da die rechtlichen Rahmenbedingungen für Bayer nach wie vor günstig erscheinen.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 36,54EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.