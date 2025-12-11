    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    157 Aufrufe

    Ölpreise im Sinkflug: Geopolitik und Überangebot belasten den Markt!

    

    Die Ölpreise haben zu Beginn der Woche einen Rückgang verzeichnet, wobei der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar um 95 Cent auf 62,80 US-Dollar fiel. Auch die US-Sorte WTI erlebte einen Rückgang um 92 Cent auf 59,16 Dollar. Der Markt zeigte sich zu Beginn der Handelswoche impulsarm, was teilweise auf die Unsicherheiten im geopolitischen Umfeld zurückzuführen ist. Besonders im Fokus stehen die Rohölkäufe Indiens von Russland, nachdem Präsident Wladimir Putin eine kontinuierliche Lieferung zugesichert hat.

    Zusätzlich beeinflussen die Angriffe der Ukraine auf die russische Ölinfrastruktur die Marktentwicklung. Die Friedensverhandlungen im Ukraine-Konflikt stagnieren, und sowohl die USA als auch die Ukraine sind sich einig, dass ein Ende des Krieges von Russlands Bereitschaft zu Verhandlungen abhängt. Die USA betonen, dass echte Fortschritte nur möglich sind, wenn der Kreml ernsthaft an einem langfristigen Frieden interessiert ist.

    Seit Anfang Oktober schwankt der Preis für Brent-Öl zwischen 60 und 65 Dollar. In der laufenden Woche wird die Nachfrageprognose der Internationalen Energieagentur (IEA) mit Spannung erwartet, da die IEA zuletzt einen rekordhohen Überschuss an Rohöl für das kommende Jahr prognostizierte.

    Am Dienstag setzten die Ölpreise ihren Abwärtstrend fort, wobei Brent um acht Cent auf 62,41 Dollar und WTI um neun Cent auf 58,79 Dollar fiel. Die Sorgen um ein Überangebot an Rohöl auf dem Weltmarkt rücken wieder stärker in den Fokus der Anleger. Die bevorstehenden Monatsberichte der OPEC und der IEA könnten neue Nachfrageprognosen liefern, die die Marktentwicklung weiter beeinflussen.

    Ein weiterer Vorfall, der die Ölversorgung betrifft, ereignete sich in Brandenburg, wo aus einer Pipeline nach einem Unfall mindestens 200.000 Liter Rohöl ausgetreten sind. Der Defekt trat während Arbeiten an der Leitung auf, die von Rostock nach Schwedt führt. Feuerwehr und Mitarbeiter der Raffinerie PCK sind im Einsatz, um die Situation zu bewältigen. Das Umweltministerium von Brandenburg wird sich am Donnerstag ein Bild von den Schäden machen. PCK schloss eine absichtliche Fremdeinwirkung aus und erklärte, dass der Vorfall durch vorbereitende Arbeiten für einen Sicherheitstest verursacht wurde.



    Öl (Brent)

    -1,38 %
    -1,59 %
    -2,93 %
    -8,43 %
    -14,81 %
    -19,11 %
    +23,88 %
    +61,79 %
    -3,26 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 61,91USD auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.



    Autor



    Autor
    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
