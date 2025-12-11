Allianz-Aktien auf Rekordkurs: BGH-Urteil und starke Dividende im Fokus!

Die Aktien der Allianz haben am Dienstag ein bemerkenswertes Kursplus von fast vier Prozent verzeichnet und damit ihr August-Hoch überschritten. Der Kurs näherte sich der Marke von 381 Euro und damit dem Höchststand aus dem Jahr 2000, der bei etwa 400 Euro lag. Diese positive Entwicklung wurde durch eine Hochstufung der Allianz-Aktien auf "Outperform" durch das Analysehaus Keefe Bruyette & Woods (KBW) begünstigt. Analyst William Hawkins hat ein Kursziel von 420 Euro ausgegeben und ist optimistisch, dass die 25 Jahre alte Bestmarke bald fallen könnte. Auch andere Analysten, darunter von DZ Bank, Kepler Cheuvreux und Berenberg, teilen diese optimistische Einschätzung und setzen Kursziele über 400 Euro.

Parallel zu den positiven Entwicklungen an der Börse hat der Bundesgerichtshof (BGH) eine Klausel in Verträgen der fondsgebundenen Riester-Rentenversicherung der Allianz für unwirksam erklärt. Diese Klausel erlaubte es der Allianz, die Rentenleistungen einseitig zu kürzen, wenn unvorhersehbare Umstände die Lebenserwartung der Versicherten oder die Rendite der Kapitalanlagen beeinflussten. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hatte gegen diese Regelung geklagt, und der BGH bestätigte nun das Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart, das der Allianz untersagt hatte, sich auf diese Klausel zu berufen. Das Urteil könnte potenziell eine Million Verträge anderer Anbieter betreffen, die ähnliche Regelungen enthalten.

Zusätzlich hat die Allianz eine strategische Partnerschaft mit dem US-Vermögensverwalter Oaktree bei Lloyd's of London gestartet und gleichzeitig ihre Gewinnprognose für 2025 angehoben. Diese Entwicklungen könnten das Unternehmen in einem herausfordernden Marktumfeld weiter stärken.

Die Allianz hat in den letzten 27 Jahren ihre Dividende kontinuierlich um durchschnittlich 10,7 Prozent pro Jahr erhöht, was bedeutet, dass sich die Dividende alle sieben Jahre verdoppelt. Aktuell liegt die Dividende bei 15,40 Euro, und bei Fortsetzung dieser Entwicklung könnte sie bis 2046 auf über 100 Euro steigen. Trotz der Herausforderungen, die die geopolitische Lage und die Entwicklungen im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit mit sich bringen, bleibt die Allianz eine verlässliche Dividendenaktie und könnte sich als stabiler Wert in einem volatilen Markt erweisen.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 378,3EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.