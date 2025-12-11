EU-Streit um Veggie-Begriffe: Tofu-Wurst und Co. in Gefahr?

In der Europäischen Union bleibt die Zukunft von Begriffen wie "Tofu-Wurst", "Soja-Schnitzel" und "Veggie-Burger" für vegetarische Produkte ungewiss. Nach intensiven Verhandlungen in Brüssel konnten sich die Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments nicht auf neue Regelungen einigen, was zu einer Vertagung der Entscheidung führte. Ein vorgeschlagenes Verbot dieser Begriffe wird mit dem Schutz von Verbrauchern und Landwirten begründet. Derzeit dürfen pflanzliche Alternativen weiterhin die typischen Bezeichnungen für Fleischprodukte verwenden.

Der Vorstoß für das Verbot stammt von der EVP-Fraktion, zu der auch CDU und CSU gehören. Die französische Abgeordnete Céline Imart erklärte, dass die Gespräche im kommenden Jahr fortgesetzt werden. Die geplanten Regelungen sehen vor, dass Begriffe wie "Steak", "Schnitzel", "Burger" und "Wurst" ausschließlich für tierische Produkte verwendet werden dürfen. Während einige deutsche Unionsabgeordnete in der ersten Verhandlungsrunde gegen das Verbot stimmten, gab es dennoch eine ausreichende Mehrheit im Parlament. Um die neuen Vorgaben in Kraft zu setzen, ist jedoch auch die Zustimmung der EU-Staaten erforderlich.