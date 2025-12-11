EU-Streit um Veggie-Begriffe: Tofu-Wurst und Co. in Gefahr?
In der Europäischen Union bleibt die Zukunft von Begriffen wie "Tofu-Wurst", "Soja-Schnitzel" und "Veggie-Burger" für vegetarische Produkte ungewiss. Nach intensiven Verhandlungen in Brüssel konnten sich die Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments nicht auf neue Regelungen einigen, was zu einer Vertagung der Entscheidung führte. Ein vorgeschlagenes Verbot dieser Begriffe wird mit dem Schutz von Verbrauchern und Landwirten begründet. Derzeit dürfen pflanzliche Alternativen weiterhin die typischen Bezeichnungen für Fleischprodukte verwenden.
Der Vorstoß für das Verbot stammt von der EVP-Fraktion, zu der auch CDU und CSU gehören. Die französische Abgeordnete Céline Imart erklärte, dass die Gespräche im kommenden Jahr fortgesetzt werden. Die geplanten Regelungen sehen vor, dass Begriffe wie "Steak", "Schnitzel", "Burger" und "Wurst" ausschließlich für tierische Produkte verwendet werden dürfen. Während einige deutsche Unionsabgeordnete in der ersten Verhandlungsrunde gegen das Verbot stimmten, gab es dennoch eine ausreichende Mehrheit im Parlament. Um die neuen Vorgaben in Kraft zu setzen, ist jedoch auch die Zustimmung der EU-Staaten erforderlich.
Kritik an dem Vorhaben kommt aus verschiedenen Richtungen. Die niederländische Volt-Abgeordnete Anna Strolenberg bezeichnete das Verbot als kurzfristigen Populismus, der den Landwirten nicht helfe. Auch Bundesagrarminister Alois Rainer (CSU) äußerte Bedenken und warnte vor hohen Kosten und Bürokratie, die ein Verbot mit sich bringen würde. Er und andere deutsche Politiker betonen, dass ein solches Verbot den Unternehmen schaden könnte, insbesondere da Deutschland der größte Markt für pflanzliche Alternativprodukte in Europa ist.
Eine Umfrage zeigt, dass 50 Prozent der deutschen Verbraucher ein Verbot befürworten, während 28 Prozent dagegen sind. Der Verband der Fleischwirtschaft unterstützt das Verbot, um Fleisch klar von pflanzlichen Produkten zu unterscheiden. Sollte es zu einem formellen Deal zwischen Parlament und EU-Staaten kommen, könnte dieser dennoch rechtlich angefochten werden, was die Debatte um die Bezeichnungen weiter anheizen würde. In der Vergangenheit wurde ein ähnlicher Vorstoß bereits 2020 abgelehnt, als das Parlament entschied, dass Fleisch-Ersatzprodukte weiterhin die Begriffe "Steak" und "Burger" verwenden dürfen.
Die Beyond Meat Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 1,240EUR auf NYSE (11. Dezember 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.