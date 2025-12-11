    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex
    Nordex sichert sich Mega-Auftrag: 190 Turbinen für Iowa und mehr!

    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    Der Windturbinen-Hersteller Nordex hat einen bedeutenden Auftrag in Aussicht, nachdem das Unternehmen eine Kooperation mit dem nordamerikanischen Energieversorger Alliant Energy unterzeichnet hat. Im Rahmen dieser Vereinbarung soll Nordex bis zu 190 Turbinen seiner Delta4000-Serie, insbesondere der Typen N133 und N163, für große Projekte im Bundesstaat Iowa und anderen Regionen des Mittleren Westens der USA liefern. Die Inbetriebnahme der Turbinen ist für die Jahre 2028 und 2029 geplant, wobei die Gesamtleistung der Anlagen bis zu 1.060 Megawatt betragen soll. Vor der endgültigen Umsetzung müssen jedoch noch die erforderlichen behördlichen Genehmigungen eingeholt werden, weshalb der Auftrag derzeit noch nicht verbindlich ist.

    Die Fertigung der Turbinen wird direkt am Standort von Nordex in West Branch, Iowa, erfolgen, wo das Unternehmen kürzlich die Produktion von Maschinenhäusern, Antriebssträngen und Naben wieder aufgenommen hat. Diese Initiative wird nicht nur die lokale Fertigung stärken, sondern auch neue Arbeitsplätze schaffen und die wirtschaftliche Entwicklung in der Region fördern. Alliant Energy sieht in dieser Kooperation eine Möglichkeit, ihre Ressourcenstrategie zu optimieren und ihren Kunden einen höheren Mehrwert zu bieten.

    Die Entscheidung für Nordex unterstreicht das Vertrauen von Alliant Energy in die Technologie und die Fähigkeiten des Unternehmens. Lisa Barton, CEO von Alliant Energy, betont die Bedeutung lokaler Partnerschaften zur zuverlässigen Versorgung der Kunden und zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung. Antonio Smyth, Executive Vice President bei Alliant Energy, hebt hervor, dass Nordex in einem strengen Auswahlprozess durch fortschrittliche Technologie und erfolgreiche Projektumsetzung überzeugt hat.

    Zusätzlich zu diesem Auftrag hat die Nordex Group kürzlich neue Aufträge über 102 Megawatt in Frankreich und Belgien erhalten, was die internationale Präsenz des Unternehmens weiter stärkt. Insgesamt hat Nordex in seiner Unternehmensgeschichte rund 57 Gigawatt Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von etwa 7,3 Milliarden Euro. Mit über 10.400 Mitarbeitern und Produktionsstätten in mehreren Ländern, darunter Deutschland, Spanien und die USA, positioniert sich Nordex als wichtiger Akteur im globalen Windenergiemarkt.



    Nordex

    +1,62 %
    +11,09 %
    +4,48 %
    +34,12 %
    +151,64 %
    +126,32 %
    +71,36 %
    +1,80 %
    +221,33 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 28,79EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
