Nordex sichert sich Mega-Auftrag: 190 Turbinen für Iowa und mehr!

Der Windturbinen-Hersteller Nordex hat einen bedeutenden Auftrag in Aussicht, nachdem das Unternehmen eine Kooperation mit dem nordamerikanischen Energieversorger Alliant Energy unterzeichnet hat. Im Rahmen dieser Vereinbarung soll Nordex bis zu 190 Turbinen seiner Delta4000-Serie, insbesondere der Typen N133 und N163, für große Projekte im Bundesstaat Iowa und anderen Regionen des Mittleren Westens der USA liefern. Die Inbetriebnahme der Turbinen ist für die Jahre 2028 und 2029 geplant, wobei die Gesamtleistung der Anlagen bis zu 1.060 Megawatt betragen soll. Vor der endgültigen Umsetzung müssen jedoch noch die erforderlichen behördlichen Genehmigungen eingeholt werden, weshalb der Auftrag derzeit noch nicht verbindlich ist.

Die Fertigung der Turbinen wird direkt am Standort von Nordex in West Branch, Iowa, erfolgen, wo das Unternehmen kürzlich die Produktion von Maschinenhäusern, Antriebssträngen und Naben wieder aufgenommen hat. Diese Initiative wird nicht nur die lokale Fertigung stärken, sondern auch neue Arbeitsplätze schaffen und die wirtschaftliche Entwicklung in der Region fördern. Alliant Energy sieht in dieser Kooperation eine Möglichkeit, ihre Ressourcenstrategie zu optimieren und ihren Kunden einen höheren Mehrwert zu bieten.