Energiekontor erreicht Financial Close für Windpark Beiersdorf-Freudenberg!

Am Standort Beiersdorf-Freudenberg werden drei Windenergieanlagen des Herstellers Nordex errichtet, die jeweils eine Nennleistung von 5,7 Megawatt aufweisen. Die Nabenhöhe der Anlagen beträgt etwa 164 Meter, während der Rotordurchmesser 149 Meter misst. Der Windpark wird voraussichtlich jährlich rund 36 Gigawattstunden Strom erzeugen, was ausreicht, um etwa 11.000 Haushalte mit regenerativem Strom zu versorgen und mehr als 27.000 Tonnen CO2 pro Jahr einzusparen.

Die Energiekontor AG, ein führender deutscher Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat am 10. Dezember 2025 den Financial Close für ihr Windparkprojekt Beiersdorf-Freudenberg in Brandenburg erreicht. Dieses Projekt, das eine Gesamtnennkapazität von etwa 17 Megawatt umfasst, wurde im Februar 2025 erfolgreich an der EEG-Ausschreibung der Bundesnetzagentur teilgenommen und hat nun die Baureife erlangt. Der Windpark soll voraussichtlich im Jahr 2027 in Betrieb genommen werden.

Mit dem Financial Close für Beiersdorf-Freudenberg hat Energiekontor im laufenden Geschäftsjahr bereits für insgesamt 13 Wind- und Solarprojekte mit einer Gesamtleistung von rund 343 Megawatt den Financial Close erreicht. Aktuell befinden sich 20 Projekte mit über 628 Megawatt in der Bauphase, darunter mehrere Projekte mit insgesamt rund 200 Megawatt für den eigenen Parkbestand des Unternehmens.

Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG, bezeichnete den Financial Close als wichtigen Meilenstein und als Beweis dafür, dass gut geplante Projekte im Bereich erneuerbare Energien auch unter herausfordernden Bedingungen wirtschaftlich realisierbar sind. Er betonte, dass das Unternehmen einen weiteren Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland leistet und seine Kompetenz in der Entwicklung und Umsetzung hochwertiger Windprojekte unter Beweis stellt.

Energiekontor wurde 1990 gegründet und hat sich seitdem zu einem der Pioniere in der Branche entwickelt. Das Unternehmen plant, baut und betreibt Wind- und Solarparks sowohl im In- als auch im Ausland und hat bereits über 170 Projekte mit einer Gesamtleistung von mehr als 1,5 Gigawatt realisiert. Die Aktie der Energiekontor AG ist im SDAX der Deutschen Börse notiert und wird an verschiedenen deutschen Börsenplätzen gehandelt.

Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 33,98EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.