    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX
    401 Aufrufe 401 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX in Wartestellung: Anleger blicken gespannt auf US-Zinssitzung!

    DAX in Wartestellung: Anleger blicken gespannt auf US-Zinssitzung!
    Foto: Arne Dedert - picture alliance/dpa

    Der DAX zeigt sich vor der bevorstehenden US-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend in einer abwartenden Haltung. Am Dienstagmorgen taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex bei 24.045 Punkten, was einen leichten Rückgang von einem Punkt im Vergleich zum Vortag darstellt. Bereits am Montag hatte der DAX in einer engen Handelsspanne um seine 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien stagnierte, was auf eine gewisse Unsicherheit im Markt hinweist. Die Volatilität ist in den letzten Tagen spürbar gesunken, was die Zurückhaltung der Anleger vor der wichtigen Zinssitzung der US-Notenbank Fed unterstreicht.

    Im bisherigen Jahresverlauf hat der DAX eine positive Entwicklung gezeigt und liegt aktuell rund 21 Prozent im Plus. Dennoch scheuen viele Investoren, in dieser Phase größere Risiken einzugehen, insbesondere angesichts der weit verbreiteten Erwartungen, dass die Fed den Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr senken wird. Diese Zinssenkung war im November noch ungewiss, was den DAX zwischenzeitlich auf das tiefste Niveau seit Mai zurückwarf.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.654,02€
    Basispreis
    15,91
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.500,00€
    Basispreis
    16,43
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Entscheidung der Fed erfolgt in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld, da einige wichtige Konjunkturdaten aufgrund eines temporären Shutdowns von Bundesbehörden noch nicht veröffentlicht wurden. Zudem steht die Notenbank unter dem Druck von US-Präsident Donald Trump, der die Geldpolitik der Fed kritisiert und Einfluss auf deren Entscheidungen ausüben möchte.

    Am Mittwochmorgen, zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn, taxierte IG den DAX erneut bei 24.106 Punkten, was einem Rückgang von etwa 0,2 Prozent entspricht. Am Vortag hatte der Index die Marke von 24.200 Punkten angesteuert und sich damit von einem Tiefpunkt von 23.433 Punkten zu Beginn des Monats um mehr als 3 Prozent erholt. Diese Erholung rüttelt an dem Korrekturtrend, der seit dem Rekordhoch von 24.771 Punkten im Oktober besteht.

    Insgesamt bleibt der DAX in einer abwartenden Position, während die Anleger auf die Entscheidung der Fed warten, die entscheidend für die weitere Marktentwicklung sein könnte. Die Unsicherheit über die zukünftige Geldpolitik und die anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderungen könnten weiterhin die Handelsaktivitäten im DAX beeinflussen.



    DAX

    -0,37 %
    +1,14 %
    +0,22 %
    +2,21 %
    +18,50 %
    +68,64 %
    +81,65 %
    +127,18 %
    +209,69 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

    Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 24.066PKT auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DAX in Wartestellung: Anleger blicken gespannt auf US-Zinssitzung! Der DAX zeigt sich vor der bevorstehenden US-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend in einer abwartenden Haltung. Am Dienstagmorgen taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex bei 24.045 Punkten, was einen leichten Rückgang von einem Punkt im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     