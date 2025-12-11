DAX in Wartestellung: Anleger blicken gespannt auf US-Zinssitzung!

Im bisherigen Jahresverlauf hat der DAX eine positive Entwicklung gezeigt und liegt aktuell rund 21 Prozent im Plus. Dennoch scheuen viele Investoren, in dieser Phase größere Risiken einzugehen, insbesondere angesichts der weit verbreiteten Erwartungen, dass die Fed den Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr senken wird. Diese Zinssenkung war im November noch ungewiss, was den DAX zwischenzeitlich auf das tiefste Niveau seit Mai zurückwarf.

Der DAX zeigt sich vor der bevorstehenden US-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend in einer abwartenden Haltung. Am Dienstagmorgen taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex bei 24.045 Punkten, was einen leichten Rückgang von einem Punkt im Vergleich zum Vortag darstellt. Bereits am Montag hatte der DAX in einer engen Handelsspanne um seine 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien stagnierte, was auf eine gewisse Unsicherheit im Markt hinweist. Die Volatilität ist in den letzten Tagen spürbar gesunken, was die Zurückhaltung der Anleger vor der wichtigen Zinssitzung der US-Notenbank Fed unterstreicht.

Die Entscheidung der Fed erfolgt in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld, da einige wichtige Konjunkturdaten aufgrund eines temporären Shutdowns von Bundesbehörden noch nicht veröffentlicht wurden. Zudem steht die Notenbank unter dem Druck von US-Präsident Donald Trump, der die Geldpolitik der Fed kritisiert und Einfluss auf deren Entscheidungen ausüben möchte.

Am Mittwochmorgen, zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn, taxierte IG den DAX erneut bei 24.106 Punkten, was einem Rückgang von etwa 0,2 Prozent entspricht. Am Vortag hatte der Index die Marke von 24.200 Punkten angesteuert und sich damit von einem Tiefpunkt von 23.433 Punkten zu Beginn des Monats um mehr als 3 Prozent erholt. Diese Erholung rüttelt an dem Korrekturtrend, der seit dem Rekordhoch von 24.771 Punkten im Oktober besteht.

Insgesamt bleibt der DAX in einer abwartenden Position, während die Anleger auf die Entscheidung der Fed warten, die entscheidend für die weitere Marktentwicklung sein könnte. Die Unsicherheit über die zukünftige Geldpolitik und die anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderungen könnten weiterhin die Handelsaktivitäten im DAX beeinflussen.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 24.066PKT auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.