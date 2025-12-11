    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank
    Commerzbank: Aktienrückkauf und Finanzberichte – Was Anleger wissen müssen!

    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Am 8. Dezember 2025 veröffentlichte die Commerzbank Aktiengesellschaft eine Mitteilung über den aktuellen Stand ihres Aktienrückkaufprogramms. Im Zeitraum vom 1. bis 5. Dezember 2025 erwarb die Bank insgesamt 2.194.141 Aktien. Dies geschah im Rahmen eines Rückkaufprogramms, das am 24. September 2025 angekündigt wurde. Die einzelnen Rückkäufe wurden an verschiedenen Tagen zu unterschiedlichen Durchschnittskursen durchgeführt, wobei der höchste Kurs am 2. Dezember mit 34,5428 Euro pro Aktie verzeichnet wurde. Insgesamt wurden seit Beginn des Programms am 25. September 2025 bis zum 5. Dezember 27.777.964 Aktien zurückgekauft. Die Transaktionen fanden im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse sowie in mehreren multilateralen Handelssystemen statt.

    Zusätzlich gab die Commerzbank am 9. Dezember 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte bekannt. Der Jahresfinanzbericht wird am 25. März 2026 veröffentlicht, sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache. Die entsprechenden Berichte werden auf der Investor-Relations-Website der Commerzbank zugänglich sein. Darüber hinaus wurden die Termine für die Quartalsberichte im Jahr 2026 bekannt gegeben: Die erste Quartalsmitteilung wird am 8. Mai 2026 veröffentlicht, gefolgt von der zweiten am 5. November 2026.

    Parallel zu diesen Entwicklungen steht die US-Notenbank Federal Reserve vor einer wichtigen Entscheidung bezüglich der Zinspolitik. Am Mittwoch, dem 9. Dezember 2025, wird der Zentralbankrat darüber beraten, ob angesichts eines schwachen Arbeitsmarktes eine Zinssenkung gerechtfertigt ist oder ob der derzeitige Leitzins beibehalten werden sollte, um die anhaltend hohe Inflation zu bekämpfen. Experten erwarten, dass die Fed möglicherweise die Zinsen senken könnte, um das Wirtschaftswachstum zu stimulieren, obwohl die Unsicherheit über die Inflationsentwicklung aufgrund eines Shutdowns und fehlender Daten besteht. Die Diskussion innerhalb der Fed ist derzeit gespalten, da einige Mitglieder den Fokus auf die Inflation und andere auf den Arbeitsmarkt legen.

    Insgesamt zeigt die Commerzbank mit ihrem Aktienrückkaufprogramm und der geplanten Veröffentlichung von Finanzberichten eine aktive Strategie zur Stärkung des Unternehmenswerts und zur Transparenz gegenüber den Investoren.



    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 34,57EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.



