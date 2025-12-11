Commerzbank: Aktienrückkauf und Finanzberichte – Was Anleger wissen müssen!

Am 8. Dezember 2025 veröffentlichte die Commerzbank Aktiengesellschaft eine Mitteilung über den aktuellen Stand ihres Aktienrückkaufprogramms. Im Zeitraum vom 1. bis 5. Dezember 2025 erwarb die Bank insgesamt 2.194.141 Aktien. Dies geschah im Rahmen eines Rückkaufprogramms, das am 24. September 2025 angekündigt wurde. Die einzelnen Rückkäufe wurden an verschiedenen Tagen zu unterschiedlichen Durchschnittskursen durchgeführt, wobei der höchste Kurs am 2. Dezember mit 34,5428 Euro pro Aktie verzeichnet wurde. Insgesamt wurden seit Beginn des Programms am 25. September 2025 bis zum 5. Dezember 27.777.964 Aktien zurückgekauft. Die Transaktionen fanden im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse sowie in mehreren multilateralen Handelssystemen statt.

Zusätzlich gab die Commerzbank am 9. Dezember 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte bekannt. Der Jahresfinanzbericht wird am 25. März 2026 veröffentlicht, sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache. Die entsprechenden Berichte werden auf der Investor-Relations-Website der Commerzbank zugänglich sein. Darüber hinaus wurden die Termine für die Quartalsberichte im Jahr 2026 bekannt gegeben: Die erste Quartalsmitteilung wird am 8. Mai 2026 veröffentlicht, gefolgt von der zweiten am 5. November 2026.