Schott Pharma: Kursziel gesenkt – Analysten warnen vor unsicherer Zukunft!

Am Donnerstag wird Schott Pharma die endgültigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 veröffentlichen. Die Erwartungen sind gedämpft, da das Unternehmen kürzlich seine Umsatzerwartungen aufgrund eines herausfordernden Marktumfelds und einer sinkenden Nachfrage nach Glasspritzen nach unten korrigiert hat. Die Investoren warten gespannt auf die Aussagen zur zukünftigen Entwicklung und den Potenzial neuer innovativer Produkte. Unternehmenschef Andreas Reisse wird in diesem Zusammenhang seine letzten Jahreszahlen präsentieren, bevor er im April 2026 in den Ruhestand geht. Sein Nachfolger, Christian Mias, wird am 1. Mai 2026 die Leitung des Unternehmens übernehmen.

Die Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schott Pharma von 29 auf 19 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Falko Friedrichs bezeichnete den neuen Ausblick des Pharmazulieferers für 2026 als "große Enttäuschung". Dies deutet auf notwendige Korrekturen der Markterwartungen hin und lässt auf ein weiteres Übergangsjahr schließen. Die Unsicherheit über die Dauer der aktuellen Nachfrageschwäche nach Glasspritzen, einem wichtigen Produktsegment von Schott, bleibt bestehen.

Parallel dazu hat die britische Investmentbank Barclays das Kursziel für Schott Pharma von 28 auf 15 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analyst Pallav Mittal betont, dass 2026 ein Übergangsjahr für den Pharmazulieferer sein wird, da sich das Handelsumfeld weiterhin als schwierig erweist, insbesondere im Bereich der Glasspritzen.

Die allgemeine Marktlage für Schott Pharma ist durch Unsicherheiten geprägt. Analysten und Investoren zeigen sich besorgt über die gesenkte Nachfrage und die damit verbundenen Umsatzprognosen. Einige Marktbeobachter sind jedoch der Meinung, dass der Rückgang der Aktienkurse übertrieben ist und dass die langfristigen Perspektiven des Unternehmens in einem wachsenden Markt für pharmazeutische Verpackungen weiterhin positiv sind. Zudem wird erwartet, dass Schott Pharma 2026 von günstigeren Industriestrompreisen profitieren könnte, was die Quartalsberichte voraussichtlich besser ausfallen lassen wird als in 2025.

Insgesamt bleibt die Situation für Schott Pharma angespannt, und die kommenden Geschäftszahlen sowie die strategischen Entscheidungen des neuen CEO werden entscheidend für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens sein.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 15,72EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.