    TUI Group: Rekordzahlen und neue Dividendenpolitik für 2025!

    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    Die TUI Group hat am 10. Dezember 2025 ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025 veröffentlicht und dabei ein bereinigtes EBIT von 1.459 Millionen Euro erzielt, was einem Anstieg von 12,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies übertrifft die im August angehobene Prognose von 9-11 %. Der Konzernumsatz stieg um 4,4 % auf 24,2 Milliarden Euro. Besonders stark war die Nachfrage im Bereich Urlaubserlebnisse, während der Geschäftsbereich Märkte + Airline unter Kostendruck litt und ein EBIT von 200 Millionen Euro verzeichnete, was einem Rückgang von 34 % entspricht.

    Die TUI Group konnte zudem das Ergebnis nach Steuern um 25 % auf 636 Millionen Euro steigern, was sich auch positiv auf das bereinigte Ergebnis je Aktie auswirkte, das um 30 % auf 1,34 Euro anstieg. Die Kundenzahl stieg um 5 % auf 34,7 Millionen, was auf das Wachstum des Produktangebots zurückzuführen ist. Der Cashflow verbesserte sich um 122 Millionen Euro auf 358 Millionen Euro, und die Nettoverschuldung sank um 0,3 Milliarden Euro auf 1,3 Milliarden Euro.

    Die TUI Group kündigte eine neue Dividendenpolitik an, die eine Starter-Dividende von 0,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vorsieht. Ab dem Geschäftsjahr 2026 soll eine Ausschüttung von 10-20 % des bereinigten Ergebnisses je Aktie erfolgen. Diese Strategie zielt darauf ab, eine Balance zwischen Investitionen in Wachstum und der Rückführung von Kapital an die Aktionäre zu gewährleisten.

    Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet TUI ein Umsatzwachstum von 2-4 % und einen Anstieg des bereinigten EBIT um 7-10 %. Die Buchungsentwicklung zeigt eine positive Dynamik, insbesondere im Bereich Urlaubserlebnisse, während die Buchungen im Segment Märkte + Airline um 1 % über dem Vorjahr liegen.

    Die TUI Group verfolgt eine klare Strategie zur Beschleunigung des profitablen Wachstums, mit dem Ziel, den Nettoverschuldungsgrad unter 0,5x zu senken und den bereinigten EBIT jährlich um 7-10 % zu steigern. Die Fortschritte in der finanziellen Stabilität wurden auch durch Rating-Upgrades von S&P und Moody’s gewürdigt, die TUI in den BB/Ba-Bereich zurückstufen.

    Insgesamt zeigt die TUI Group eine starke operative Leistung und eine positive Perspektive für die kommenden Jahre, trotz der Herausforderungen im Marktumfeld.



