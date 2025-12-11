    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMünchener Rück AktievorwärtsNachrichten zu Münchener Rück
    Munich Re: Aktienrückkauf und ehrgeizige Strategie 'Ambition 2030'!

    Foto: Lino Mirgeler - dpa

    Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft (Munich Re) hat am 8. Dezember 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, in der der Erwerb eigener Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufs bekannt gegeben wird. Im Zeitraum vom 3. bis 5. Dezember 2025 wurden insgesamt 88.261 Aktien zurückgekauft. Der Rückkauf, der am 15. Mai 2025 begonnen wurde, erfolgt über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und wird von einer beauftragten Bank durchgeführt. Bis zum 5. Dezember 2025 wurden insgesamt 2.683.182 Aktien im Rahmen dieses Programms erworben.

    Parallel dazu hat Munich Re am 10. Dezember 2025 eine neue Mehrjahresstrategie mit dem Titel „Ambition 2030“ vorgestellt. Diese Strategie zielt darauf ab, die Gewinne weiter zu steigern und eine hohe Gewinnbeteiligung für die Aktionäre zu gewährleisten. Das Unternehmen strebt an, dass das Ergebnis je Aktie bis 2030 jährlich um mehr als 8 % wächst und die Eigenkapitalrendite über 18 % liegt. Zudem wird eine Gesamtausschüttungsquote von über 80 % angestrebt, was die Summe aus Dividenden und Aktienrückkäufen im Verhältnis zum IFRS-Konzernergebnis umfasst.

    Für das Geschäftsjahr 2026 plant Munich Re ein Nettoergebnis von 6,3 Milliarden Euro, was den Erwartungen der Analysten entspricht. Der Versicherungsumsatz wird voraussichtlich bei 64 Milliarden Euro liegen, was ebenfalls über den Markterwartungen liegt. Die Kapitalanlagerendite soll sich auf über 3,5 % verbessern. Im Rückversicherungsgeschäft wird ein Nettogewinn von 5,4 Milliarden Euro angestrebt, während die Tochtergesellschaft Ergo ein Ergebnis von 0,9 Milliarden Euro beibehalten soll.

    Die Schaden-Kosten-Quote in der Rückversicherung wird auf 80 % und in der Global Specialty Insurance auf 90 % geschätzt, was auf ein hohes Profitabilitätsniveau hinweist. Munich Re betont, dass alle Prognosen unter dem Vorbehalt von Unsicherheiten aus geopolitischen und gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen stehen.

    Am 11. Dezember 2025 wird das Unternehmen weitere Details zu seiner Strategie „Ambition 2030“ präsentieren. Diese Maßnahmen und Ziele unterstreichen die Ambitionen von Munich Re, sich in einem herausfordernden Marktumfeld weiterhin stark zu positionieren und den Aktionären attraktive Renditen zu bieten.



    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 548,6EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.



