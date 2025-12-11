JPMORGAN stuft COCA-COLA CO auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola mit einem Kursziel von 79 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Wechsel an der Führungsspitze werde reibungslos verlaufen, schrieb Andrea Teixeira in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der neue Chef Henrique Braun habe im Management bereits an der "Allwetter-Strategie" des US-Konzerns mitgewirkt. Damit winke weiter überdurchschnittliches Wachstum./rob/ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:45 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 70,21EUR auf NYSE (11. Dezember 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Andrea Teixeira

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 79

Kursziel alt: 79

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

