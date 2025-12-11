Stabilus enttäuscht: Umsatzprognose und Dividende sorgen für Kursrückgang!

Ein weiterer negativer Aspekt ist die geplante Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr, die von 1,15 Euro auf nur 0,35 Euro je Aktie gesenkt werden soll. Diese Entscheidung stößt auf Unmut bei den Anlegern, die bereits am Montag mit einem massiven Kursrückgang auf die Nachrichten reagierten. Die Aktien von Stabilus fielen um bis zu neun Prozent und näherten sich damit ihrem Rekordtief von April, das bei 17,48 Euro liegt.

Der Automobilzulieferer Stabilus hat am Montag seine endgültigen Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 veröffentlicht und gibt einen verhaltenen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2025/26. Konzernchef Michael Büchsner erwartet für das kommende Jahr einen Umsatz zwischen 1,1 und 1,3 Milliarden Euro, was im Vergleich zum Vorjahr, in dem knapp 1,3 Milliarden Euro erzielt wurden, eine Stagnation darstellt. Diese Prognose liegt deutlich unter den Erwartungen von Analysten, die einen leichten Anstieg des Umsatzes prognostiziert hatten.

Die bereinigte EBIT-Marge, die den Gewinn vor Zinsen und Steuern darstellt, wird für das kommende Geschäftsjahr zwischen 10 und 12 Prozent erwartet. Analysten hatten im Durchschnitt mit einer Marge von 11,7 Prozent gerechnet, was ebenfalls eine Enttäuschung darstellt. Im Vorjahr lag die Marge bei 11 Prozent. Zudem wird ein bereinigter freier Barmittelfluss von 80 bis 110 Millionen Euro prognostiziert, was die Herausforderungen des aktuellen Marktumfelds widerspiegelt.

Analysten äußern sich kritisch zu den Aussichten von Stabilus. Marc-Rene Tonn von Warburg Research hebt hervor, dass der Ausblick von Marktunsicherheiten geprägt ist, während Akshat Kacker von JPMorgan die Umsatzspanne als negativ bewertet, da sie mit einem niedrigen unteren Ende weit gefasst ist. Beide Experten sind sich einig, dass die veröffentlichten Zahlen die zuvor kommunizierten Eckdaten bestätigen.

Insgesamt zeigt Stabilus mit seinen aktuellen Prognosen und der Dividendenkürzung, dass das Unternehmen vor Herausforderungen steht, die sich negativ auf die Marktstimmung und die Aktienkurse auswirken. Die Anleger scheinen besorgt über die Stabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 18,99EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.