Maximilian Foerst verlässt Carl Zeiss Meditec: Anleger verunsichert!

Ab dem 1. Januar 2026 wird Andreas Pecher, der derzeitige Aufsichtsratsvorsitzende der Carl Zeiss Meditec AG und Vorstandsvorsitzende der Carl Zeiss AG, interimistisch die Leitung des Unternehmens übernehmen. Pecher wird sein Aufsichtsratsmandat niederlegen, und der Aufsichtsrat wird interimistisch von Peter Kameritsch geleitet. Der Vorstand der Carl Zeiss Meditec AG wird somit ab 2026 aus Andreas Pecher und Justus Felix Wehmer, dem Finanzvorstand, bestehen. Die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens, die unter Foerst begonnen wurde, soll ohne Unterbrechung fortgesetzt werden.

Die Carl Zeiss Meditec AG hat am 8. Dezember 2025 bekannt gegeben, dass die Vorstandstätigkeit von Maximilian Foerst zum 31. Dezember 2025 beendet wird. Diese Entscheidung erfolgte einvernehmlich, nachdem Foerst einen Verstoß gegen den internen Verhaltenskodex der ZEISS-Gruppe eingeräumt hatte, der einen Interessenskonflikt im internen Arbeitsumfeld betraf. Es wurde betont, dass dieser Vorfall nicht mit den geschäftlichen Aktivitäten der Carl Zeiss Meditec AG in Verbindung steht.

Die Nachricht über den Abgang von Foerst hat zu einer Verunsicherung unter den Anlegern geführt, was sich negativ auf den Aktienkurs ausgewirkt hat. Der Kurs fiel auf 39,90 Euro, was den tiefsten Stand seit 2017 darstellt. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung lag der Kurs bei 41,94 Euro, was einem Rückgang von rund 3,5 % entspricht.

In einem weiteren Schritt hat Carl Zeiss Meditec am 11. Dezember 2025 die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024/25 veröffentlicht. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 2,228 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 7,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das EBITA stieg auf 257,7 Millionen Euro, was ebenfalls im Einklang mit den Prognosen steht. Der Auftragseingang wuchs um 18,2 % auf 2,288 Milliarden Euro, was auf ein starkes Wachstum in allen Regionen hinweist.

Für das kommende Geschäftsjahr 2025/26 erwartet Carl Zeiss Meditec einen Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich. Das Unternehmen plant, von einer Verbesserung des Produktmixes und einem Anstieg der wiederkehrenden Umsätze zu profitieren, sieht jedoch auch Risiken durch geopolitische Entwicklungen und regulatorische Änderungen. Die Prognosen für das EBITA und die EBIT-Margen deuten auf weiteres Wachstum hin, wobei nicht wiederkehrende Effekte in der Höhe von bis zu mittleren zweistelligen Millionenbeträgen berücksichtigt werden müssen.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 42,63EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.