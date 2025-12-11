Formel 1 bei RTL: Zuschauerzahlen im freien Fall – Was ist los?

Im Jahr 2020 hatte RTL zuletzt alle Rennen übertragen und dabei fast vier Millionen Zuschauer erreicht. Nach einem gescheiterten TV-Poker mit Sky durfte der Sender in den folgenden zwei Jahren nur vier Rennen pro Saison zeigen. 2023 lehnte RTL einen neuen Vertrag über vier Rennen ab und sicherte sich stattdessen einen Vertrag über sieben Rennen im Austausch für Fußballrechte.

Die Rückkehr der Formel 1 ins Free-TV hat für RTL im Jahr 2025 enttäuschende Quoten gebracht. Der Sender übertrug sieben Rennen und erreichte im Durchschnitt nur 1,405 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 12,2 Prozent entspricht. Im Vergleich zum Vorjahr, als noch 1,595 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 14,6 Prozent verzeichnet wurden, ist dies ein deutlicher Rückgang. Die einstige Begeisterung für die Formel 1, die in den Zeiten von Michael Schumacher mehr als zehn Millionen Zuschauer vor die Bildschirme lockte, scheint weitgehend verschwunden zu sein.

Im Gegensatz zu RTL verzeichnete der Pay-TV-Anbieter Sky ein wachsendes Zuschauerinteresse, insbesondere unter Frauen und Jugendlichen. Sky meldete im Durchschnitt 752.000 Zuschauer und konnte damit einen Zuwachs von rund zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr erzielen. Der spannende Verlauf der Saison trug zu diesem Anstieg bei.

Die US-Bank JPMorgan hat in einem aktuellen Bericht das Kursziel für RTL auf 34 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Die Analysten äußern Bedenken hinsichtlich der Werbeeinnahmen und befürchten, dass die Konkurrenz durch die Fußball-Weltmeisterschaft die Situation weiter verschärfen könnte. Zudem wurden die Schätzungen für die Werbeeinnahmen gesenkt, und die Dividendenprognose wurde ebenfalls gekappt.

Die RTL Group hat jedoch auch positive Entwicklungen zu verzeichnen. Nach dem Verkauf von RTL Nederland und dem Erwerb von Sky Deutschland wird mit Synergieeffekten und einem Anstieg der Werbeeinnahmen im Streaming-Bereich gerechnet. Analysten und Investoren zeigen sich optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Dividenden und der Marktstellung von RTL im Streaming-Sektor. Trotz der aktuellen Herausforderungen könnte die Integration von Sky RTL in eine stärkere Position bringen und die Profitabilität steigern.

Insgesamt bleibt die Situation für RTL angespannt, sowohl im Hinblick auf die Zuschauerzahlen als auch auf die Aktienbewertung, während der Pay-TV-Markt weiterhin wächst.

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 31,93EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.