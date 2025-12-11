    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSymrise AktievorwärtsNachrichten zu Symrise
    Norwegischer Staat und MFS Fund erhöhen Stimmrechte bei Symrise AG!

    Foto: Symrise

    Am 9. Dezember 2025 veröffentlichte die Symrise AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die die Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens dokumentiert. Der Emittent, die Symrise AG mit Sitz in Holzminden, Deutschland, gab bekannt, dass das Ministry of Finance on behalf of the State of Norway am 28. November 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritt. Der aktuelle Stimmrechtsanteil des norwegischen Staates beträgt nun 3,34 %, bestehend aus 2,95 % direkten Stimmrechten und 0,39 % aus Instrumenten.

    In der Mitteilung wird auch auf die letzte Bekanntmachung verwiesen, die einen Stimmrechtsanteil von 3,04 % auswies. Dies zeigt eine leichte Abnahme der direkten Stimmrechte, während die Gesamtzahl der Stimmrechte unverändert blieb. Die Symrise AG hat insgesamt 139.772.054 Stimmrechte.

    Zusätzlich wurde am 8. Dezember 2025 eine Korrektur zu einer vorherigen Mitteilung vom 1. Dezember 2025 veröffentlicht. Diese Korrektur betraf die MFS International Intrinsic Value Fund, die am 25. November 2025 ebenfalls die 3 %-Schwelle überschritt. Der aktuelle Stimmrechtsanteil dieser Gesellschaft beträgt 3,01 %, was eine Erhöhung im Vergleich zur vorherigen Mitteilung darstellt, die 2,992 % auswies. Die MFS International Intrinsic Value Fund ist eine juristische Person mit Sitz in Boston, Massachusetts, USA.

    Die Stimmrechtsbestände der MFS International Intrinsic Value Fund umfassen 4.211.607 Stimmrechte, die zu 3,01 % direkt gehalten werden. Es wurden keine weiteren Instrumente oder Stimmrechte in Form von CFDs oder anderen Finanzinstrumenten gemeldet.

    Beide Mitteilungen unterstreichen die regulatorischen Anforderungen zur Offenlegung von Stimmrechtsanteilen, die für Investoren und Marktteilnehmer von Bedeutung sind. Die Transparenz in Bezug auf die Eigentümerstruktur und die Stimmrechte ist entscheidend für das Vertrauen in die Unternehmensführung und die Marktintegrität.

    Insgesamt reflektieren die jüngsten Änderungen in den Stimmrechtsanteilen der Symrise AG die dynamische Natur des Aktienmarktes und die strategischen Entscheidungen von institutionellen Investoren, die ihre Beteiligungen an dem Unternehmen anpassen.



    ISIN:DE000SYM9999WKN:SYM999

    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 67,14EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
