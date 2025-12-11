Delivery Hero: Morgan Stanley erhöht Beteiligung – Wachstum und Strategie im Fokus!

Zusätzlich wurde ein Brief an die Aktionäre veröffentlicht, in dem die Unternehmensführung den Fokus auf Wertsteigerung durch operative und finanzielle Verbesserungen betont. Im Jahr 2025 konnte Delivery Hero signifikante Fortschritte in der globalen Plattformmigration und im Wachstum in Asien verzeichnen. Trotz eines herausfordernden Wettbewerbsumfelds in Märkten wie Saudi-Arabien und Südkorea hat das Unternehmen seine Marktposition behauptet und eine profitable Wachstumsstrategie umgesetzt.

Am 8. Dezember 2025 veröffentlichte die Delivery Hero SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die die Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens dokumentiert. Morgan Stanley, ein bedeutender Aktionär, hat seine Beteiligung an Delivery Hero erhöht. Die Stimmrechtsanteile von Morgan Stanley & Co. International plc belaufen sich nun auf 8,83 % der Stimmrechte, was einen Anstieg im Vergleich zur vorherigen Mitteilung darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt 298.230.940.

Das bereinigte EBITDA von Delivery Hero betrug im Zeitraum der letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2025 etwa 900 Millionen Euro, was eine erhebliche Verbesserung im Vergleich zu einem Verlust von 1.087 Millionen Euro im Jahr 2021 darstellt. Der GMV (Bruttowarenwert) stieg von 38 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf etwa 50 Milliarden Euro, was einem jährlichen Wachstum von rund 7 % entspricht. Diese Entwicklung zeigt, dass Delivery Hero in den meisten seiner Märkte die führende Position einnimmt.

Die Unternehmensführung hat auch Schritte unternommen, um die Kostenstruktur zu optimieren und die finanzielle Flexibilität zu erhöhen. Dies beinhaltete die Reduzierung der Nettoverschuldung und die Stärkung der Liquidität auf etwa 2,2 Milliarden Euro. Zudem wurden rechtliche Auseinandersetzungen beigelegt und Anpassungen an regulatorische Anforderungen vorgenommen.

Trotz dieser Erfolge ist die Unternehmensführung enttäuscht über die Entwicklung des Aktienkurses und die Bewertung von Delivery Hero. Um den Unternehmenswert zu steigern, werden verschiedene strategische Optionen geprüft, darunter Evaluierungen von Partnerschaften und Kapitalmarkttransaktionen. Der Vorstand und Aufsichtsrat bekräftigen ihr Engagement, die aktuelle Situation aktiv anzugehen und den langfristigen Wert für die Aktionäre zu erhöhen.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,78 % und einem Kurs von 21,76EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.