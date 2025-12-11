NanoRepro AG: Aufsichtsratsrücktritte schüren Zweifel an Unternehmensstabilität!

NanoRepro AG ist auf gesundheitliche Vorsorge und Schnelldiagnostik spezialisiert und gilt als Innovationsführer in der Branche. Das Unternehmen bietet über 25 verschiedene Selbsttests an, darunter Corona-Tests, Schwangerschaftstests und Tests zur Darmkrebsvorsorge. Um seine Marktposition zu stärken, investiert NanoRepro gezielt in wachstumsstarke Unternehmen. So hält das Unternehmen seit Herbst 2024 eine Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG, die sich auf dermatologisch geprüfte Hautpflegeprodukte für Babys und Kinder spezialisiert hat. Auch die Deutsche Kosmetikwerke AG, die innovative Hautpflegeprodukte unter der Marke „NewKee“ vertreibt, gehört zur Unternehmensgruppe.

Die NanoRepro AG, ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Marburg, hat am 9. Dezember 2025 die sofortige Amtsniederlegung von Eva Maria Blank, einem Mitglied des Aufsichtsrats, bekannt gegeben. Blank war seit dem 15. Juni 2023 Teil des Aufsichtsrats. Nur einen Tag später, am 10. Dezember 2025, kündigte auch Andre Schulte-Südhoff seine sofortige Amtsniederlegung an, ebenfalls seit dem 15. Juni 2023 im Aufsichtsrat tätig. Diese Entwicklungen werfen Fragen zur Stabilität und Governance des Unternehmens auf.

Im Jahr 2025 erweiterte NanoRepro sein Portfolio durch eine Beteiligung an der hyped about science GmbH, einem Start-up im Bereich Kaltplasmatechnologie. Das Produkt PHLAS, das in diesem Rahmen entwickelt wird, zielt auf technologiebasierte Hautpflege und Aknebehandlung ab. NanoRepro bringt zudem ihre Nahrungsergänzungsmarke alphabiol in dieses Gemeinschaftsprojekt ein, um ein ganzheitliches Produktkonzept zu schaffen.

Die jüngsten Rücktritte im Aufsichtsrat könnten auf interne Spannungen hinweisen. Ein Einberufungsverlangen für eine außerordentliche Hauptversammlung zur Abberufung und Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern wurde bereits angestoßen. Die Antragstellerin begründet dies mit dem Verlust des Vertrauens einer erheblichen Anzahl von Aktionären in die derzeitige Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Es wird kritisiert, dass eine unabhängige und am Unternehmensinteresse orientierte Kontrolle nicht mehr gegeben sei, mit Ausnahme von Dr. Olaf Stiller.

Die Entwicklungen bei der NanoRepro AG sind für Investoren und Marktbeobachter von Interesse, da sie die zukünftige strategische Ausrichtung und Stabilität des Unternehmens beeinflussen könnten.

Die NanoRepro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 1,533EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.