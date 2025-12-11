    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future
    Zinserhöhung in Sicht: Anleihekurse fallen – Deutsche Industrie optimistisch!

    Am Montag fielen die Kurse deutscher Staatsanleihen deutlich, was sich in einem Rückgang des Euro-Bund-Futures um 0,52 Prozent auf 127,37 Punkte niederschlug. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,87 Prozent, während auch in anderen Euro-Ländern die Renditen merklich anstiegen. Die Kursverluste wurden maßgeblich durch Äußerungen von Isabel Schnabel, Direktorin der Europäischen Zentralbank (EZB), verursacht. Sie signalisierte, dass die Märkte mit einer bevorstehenden Zinserhöhung rechnen, auch wenn diese nicht unmittelbar bevorsteht. Schnabel erklärte, dass sowohl die Märkte als auch Umfrageteilnehmer eine Anhebung der Leitzinsen erwarten.

    Zusätzlich belasteten besser als erwartete Produktionszahlen aus dem deutschen Verarbeitenden Gewerbe die Anleihekurse. Im Oktober stieg die Produktion, insbesondere durch einen Anstieg der Bauproduktion, um 1,8 Prozent, während Volkswirte lediglich mit einem Anstieg von 0,3 Prozent gerechnet hatten. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, kommentierte die positiven Nachrichten aus der Industrie und verwies auf die ebenfalls gestiegenen Auftragseingänge, die bereits am Freitag veröffentlicht wurden. Gitzel sieht die deutsche Industrie optimistisch in das Schlussquartal gestartet.

    Am Dienstag stabilisierten sich die Kurse nach den Vortagsverlusten. Der Euro-Bund-Future lag bei 127,49 Punkten, und die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel leicht auf 2,85 Prozent. Die Märkte preisen nun erstmals seit längerer Zeit die Möglichkeit einer Zinserhöhung für den Herbst kommenden Jahres ein. Die Aufmerksamkeit der Märkte richtet sich auch auf die US-Notenbank Fed, die voraussichtlich am Mittwoch die Leitzinsen zum dritten Mal in diesem Jahr senken wird. Beobachter erwarten jedoch, dass Fed-Chef Jerome Powell weniger Zinssenkungen für das kommende Jahr in Aussicht stellen könnte, gestützt durch robuste Arbeitsmarktdaten.

    Die Daten zum deutschen Außenhandel bewegten den Anleihemarkt kaum. Die Exporte wuchsen im Oktober nur minimal um 0,1 Prozent, während die Importe um 1,2 Prozent sanken. Michael Herzum von Union Investment merkte an, dass der Außenhandel für einen positiven Impuls der deutschen Konjunktur nach wie vor zu schwach sei, da deutsche Exporteure unter erhöhten US-Zöllen und der starken Konkurrenz aus China leiden.



    BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 127,7EUR auf Eurex (11. Dezember 2025, 07:32 Uhr) gehandelt.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
