BIT Capital: Führungswechsel für explosive Wachstumsstrategie 2025!

Zusätzlich wurde Dr. Matthias Thom, der zuvor als Chief Compliance Officer tätig war, in die Geschäftsführung berufen. In seiner neuen Position wird er sämtliche Finanz- und Governance-Themen von BIT Capital verantworten, einschließlich Rechnungswesen, Finanzplanung, Controlling, Recht, Compliance und Risikomanagement. Dr. Thom hat eine fundierte juristische und regulatorische Expertise, die er in führenden internationalen Kanzleien und in der Venture-Capital-Branche erworben hat.

Am 10. Dezember 2025 gab die Berliner Investmentgesellschaft BIT Capital bedeutende Veränderungen in ihrer Geschäftsführung bekannt, um ihre Wachstumsstrategie weiter voranzutreiben und die Führungsstruktur zu erweitern. Peter Wibbe wurde zum Managing Director ernannt und übernimmt die Verantwortung für Marketing, Vertrieb, Operations und Personal. Wibbe bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Investment- und Technologiesektor mit, unter anderem als Geschäftsführer eines Single Family Office und in seiner früheren Rolle bei Goldman Sachs im Investment Banking.

Hendrik Krawinkel, Co-Founder und bisheriger Managing Director, scheidet aus der Geschäftsführung aus, bleibt jedoch dem Unternehmen als Mitglied des Advisory Boards erhalten. Er wird weiterhin seine Erfahrung in den Bereichen Unternehmensaufbau und strategische Skalierung einbringen. Carlos Bielsa, zuvor Partner bei BIT Capital, wurde zum Managing Partner und Chief AI Officer ernannt. In dieser Rolle wird er die Integration von Künstlicher Intelligenz in den Investmentprozess vorantreiben und die Investmentstrategie sowie Produktentwicklung mitgestalten.

Die strategische Ausrichtung des Investmentgeschäfts bleibt unter der Leitung von Jan Beckers und Marcel Oldenkott, die als Chief Investment Officers fungieren. Oldenkott übernimmt zudem erweiterte Verantwortlichkeiten in den Bereichen Systematic Strategies, Makro-Research und Portfolio-Risikomanagement.

Die neue Managementstruktur von BIT Capital zielt darauf ab, ein starkes Führungsteam zu schaffen, das operative Exzellenz, regulatorische Kompetenz und tiefgehende Investment- sowie Technologie-Expertise vereint. Diese Veränderungen unterstreichen die klare Wachstumsstrategie des Unternehmens, das seine Position als führender europäischer Technologie-Investor weiter ausbauen möchte.

BIT Capital verfolgt einen datenbasierten, bewertungssensitiven Investmentansatz, der innovative Technologien und aktives Portfoliomanagement kombiniert, um Investoren die Möglichkeit zu bieten, am zukünftigen Wachstum der technologisierten Welt teilzuhaben.

Der BIT Global Technology Leaders R - I wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 850,6EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.