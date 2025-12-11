Euro-Kurs: Zinssenkung der Fed bringt nur begrenzte Vorteile!

Der Euro-Kurs hat in der vergangenen Woche nur begrenzt von der Zinssenkung der US-Notenbank Fed profitiert. Am Mittwoch stieg die Gemeinschaftswährung zunächst auf ein Tageshoch von 1,1680 US-Dollar, gab jedoch später wieder nach und notierte zuletzt bei 1,1660 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1634 Dollar festgelegt. Die Fed senkte den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte, was die dritte Zinssenkung in diesem Jahr darstellt. Die Entscheidung wurde durch zunehmende Risiken auf dem Arbeitsmarkt und eine hartnäckige Inflation motiviert. Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust, betonte, dass die Fed in einem schwierigen Umfeld agiert, in dem sowohl Inflation als auch Arbeitsmarktsituation berücksichtigt werden müssen.

Am Montag konnte sich der Euro im US-Handel bei 1,1639 US-Dollar behaupten, nachdem er im frühen europäischen Handel gestiegen war. EZB-Direktorin Isabel Schnabel deutete an, dass die EZB möglicherweise eine Talsohle bei den Leitzinsen erreicht habe, was die Märkte optimistisch stimmte. Zudem stärkten positive Industriedaten aus Deutschland, die eine Verbesserung im Verarbeitenden Gewerbe zeigten, den Euro.