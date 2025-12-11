Euro-Kurs: Zinssenkung der Fed bringt nur begrenzte Vorteile!
Der Euro-Kurs hat in der vergangenen Woche nur begrenzt von der Zinssenkung der US-Notenbank Fed profitiert. Am Mittwoch stieg die Gemeinschaftswährung zunächst auf ein Tageshoch von 1,1680 US-Dollar, gab jedoch später wieder nach und notierte zuletzt bei 1,1660 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1634 Dollar festgelegt. Die Fed senkte den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte, was die dritte Zinssenkung in diesem Jahr darstellt. Die Entscheidung wurde durch zunehmende Risiken auf dem Arbeitsmarkt und eine hartnäckige Inflation motiviert. Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust, betonte, dass die Fed in einem schwierigen Umfeld agiert, in dem sowohl Inflation als auch Arbeitsmarktsituation berücksichtigt werden müssen.
Am Montag konnte sich der Euro im US-Handel bei 1,1639 US-Dollar behaupten, nachdem er im frühen europäischen Handel gestiegen war. EZB-Direktorin Isabel Schnabel deutete an, dass die EZB möglicherweise eine Talsohle bei den Leitzinsen erreicht habe, was die Märkte optimistisch stimmte. Zudem stärkten positive Industriedaten aus Deutschland, die eine Verbesserung im Verarbeitenden Gewerbe zeigten, den Euro.
Vor der Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch stieg der Euro leicht auf 1,1635 US-Dollar. Die Marktteilnehmer erwarteten eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte, was die Leitzinsspanne auf 3,50 bis 3,75 Prozent bringen würde. Allerdings war die geldpolitische Entscheidung von Unsicherheiten geprägt, da aufgrund eines teilweisen Shutdowns in den USA viele Konjunkturdaten nicht veröffentlicht werden konnten. Dies führte zu Unklarheiten über die wirtschaftliche Lage, insbesondere hinsichtlich der Verbraucherpreise und des Arbeitsmarktes, die für die Geldpolitik entscheidend sind.
Analysten wiesen darauf hin, dass die Fed unter politischem Druck steht, die Zinssätze zu senken, und dass es innerhalb des geldpolitischen Rates Uneinigkeit gibt. Diese Uneinigkeit wurde durch das Protokoll der letzten Zinssitzung und die jüngsten Kommentare von Fed-Mitgliedern deutlich. In den Finanzmärkten wird zunehmend spekuliert, dass Fed-Präsident Jerome Powell in Zukunft eine straffere Geldpolitik vertreten könnte, was die Erwartungen an zukünftige Zinssenkungen beeinflusst.
Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 1,169USD auf Forex (11. Dezember 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.
