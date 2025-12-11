    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNagarro AktievorwärtsNachrichten zu Nagarro
    Nagarro: Aktienrückkauf und KI-Partnerschaft mit OpenAI – Ein Blick auf die Zukunft!

    Am 8. Dezember 2025 veröffentlichte die Nagarro SE eine Mitteilung über den Fortschritt ihres Aktienrückkaufprogramms 2025 (II). Im Zeitraum vom 1. bis 5. Dezember 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 55.763 eigene Aktien. Der Rückkauf, der am 24. November 2025 begann, erfolgt über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und wird von einem beauftragten Kreditinstitut durchgeführt. Die täglichen Rückkäufe und die entsprechenden volumengewichteten Durchschnittskurse wurden detailliert aufgelistet, wobei das Gesamtvolumen der zurückgekauften Aktien in diesem Zeitraum 4.173.328,61 Euro betrug. Insgesamt hat Nagarro seit Beginn des Programms 103.809 Aktien zurückgekauft.

    Zusätzlich zu den Informationen über den Aktienrückkauf gab Nagarro bekannt, dass der Aktienanteil des Unternehmens am 5. Dezember 2025 auf 3,01 % gestiegen ist, was einen Anstieg im Vergleich zu 2,20 % in der letzten Veröffentlichung darstellt. Dies deutet auf eine verstärkte Marktaktivität und möglicherweise auf ein wachsendes Vertrauen in die Unternehmensstrategie hin.

    Parallel zu diesen Entwicklungen gab Nagarro bekannt, dass es OpenAI-Servicepartner geworden ist. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum bei der Einführung von OpenAI-Technologien, einschließlich der OpenAI API und ChatGPT Enterprise, zu unterstützen. Nagarro wird Unternehmen helfen, generative KI-Lösungen zu entwickeln, zu implementieren und zu skalieren. Die Dienstleistungen umfassen Beratung, Entwicklung und Schulung, um sicherzustellen, dass KI verantwortungsvoll eingesetzt wird und in die Kernprozesse der Unternehmen integriert wird.

    Rahul Mahajan, Global CTO von Nagarro, betonte, dass die Partnerschaft mit OpenAI das Engagement des Unternehmens unterstreicht, Kunden bei der verantwortungsvollen Einführung von KI zu unterstützen. Der Fokus liege darauf, generative KI auf reale Geschäftsprobleme anzuwenden, um Automatisierung, Entscheidungsunterstützung, Kundenerlebnis und betriebliche Effizienz zu verbessern.

    Insgesamt zeigt Nagarro mit diesen Maßnahmen sowohl eine aktive Kapitalmarktstrategie durch den Aktienrückkauf als auch eine zukunftsorientierte Ausrichtung durch die Partnerschaft mit OpenAI, um die Integration von KI-Technologien in Unternehmen voranzutreiben.



    Nagarro

    ISIN:DE000A3H2200WKN:A3H220

    Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 77,70EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
