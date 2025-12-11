Deutsche Post: Aktienrückkauf pausiert – Beschwerden steigen rasant!

Parallel zu dieser Mitteilung gibt es besorgniserregende Entwicklungen im Bereich der Postdienstleistungen. Laut der Bundesnetzagentur stieg die Anzahl der Beschwerden über verlegte, beschädigte oder verlorene Pakete und Briefe im Vergleich zum Vorjahr erheblich an. In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 wurden über 44.000 Beschwerden registriert, was einem Anstieg von rund 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Besonders im Sommer 2025 gab es einen Anstieg der Beschwerden, wobei im Juli über 9.000 Meldungen eingingen. Die Situation hat sich jedoch im August und September stabilisiert, mit einem Rückgang auf 6.200 und 6.000 Beschwerden.

Am 8. Dezember 2025 veröffentlichte die Deutsche Post AG eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung gemäß der EU-Verordnung Nr. 596/2014. Diese Mitteilung informiert über das Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens, das im Zeitraum vom 1. bis 5. Dezember 2025 stattfand. In diesem Zeitraum wurden keine Aktien zurückgekauft, was auf eine vorübergehende Pause oder eine strategische Entscheidung des Unternehmens hindeutet. Die Deutsche Post AG hat auf ihrer Webseite eine detaillierte Aufstellung der Einzelgeschäfte veröffentlicht, die für Investoren zugänglich ist. Martin Ziegenbalg, EVP Investor Relations, steht für Rückfragen zur Verfügung.

Die Deutsche Post hat eingeräumt, dass es in bestimmten Regionen, insbesondere in Schleswig-Holstein und Berlin-Brandenburg, zu Problemen kam. Das Unternehmen hat Maßnahmen ergriffen, um die Situation zu verbessern, einschließlich der Rekrutierung von zusätzlichem Personal. Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur, äußerte sich optimistisch über die Entwicklungen und betonte, dass die Behörde die Situation weiterhin genau beobachten werde. Er erwähnte, dass die Möglichkeit eines Bußgeldes gegen die Deutsche Post aufgrund der Beschwerden besteht, jedoch zeigt die sinkende Beschwerdezahl eine positive Tendenz.

Zusätzlich zu den Beschwerden hat die Bundesnetzagentur auch einen Anstieg der Anträge bei der Schlichtungsstelle Post festgestellt. Im ersten Halbjahr 2025 gab es 2.333 Anträge, was einen neuen Höchstwert darstellt. Dies zeigt, dass Verbraucher zunehmend auf außergerichtliche Streitbeilegung setzen, um ihre Anliegen zu klären. Die Deutsche Post steht als Marktführer im Fokus der Beschwerden, da etwa 90 Prozent der kritischen Meldungen sie betreffen. Die Behörde bleibt wachsam und hofft auf eine Verbesserung der Postdienstleistungen, insbesondere in der bevorstehenden Weihnachtszeit.

