Kühne Holding erhöht Anteil an Brenntag: Strategische Weichenstellung?

Brenntag hat seit Anfang September einen neuen CEO, Jens Birgersson, der zuvor bei Rockwool tätig war. Unter seiner Führung hat das Unternehmen eine vorsichtige Prognose für das Gesamtjahr 2025 abgegeben, nachdem es im dritten Quartal einen Rückgang bei Umsatz und operativem Ergebnis verzeichnete. Birgersson kündigte an, die Effizienz von Brenntag zu steigern, indem zentrale Strukturen vereinfacht und die Kostenbasis optimiert werden. Eine neue Unternehmensstrategie soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 vorgestellt werden. In Anbetracht des herausfordernden Marktumfelds hat Brenntag bereits Maßnahmen zur Kostensenkung ergriffen.

Die Kühne Holding, unter der Leitung des Logistik-Milliardärs Klaus-Michael Kühne, hat ihren Anteil am Chemikalienhändler Brenntag signifikant erhöht. Laut einer Mitteilung des Dax-Konzerns am Dienstag nach Börsenschluss stieg der Anteil von 15 auf 20,10 Prozent. Damit ist die Kühne Holding nun der größte Aktionär des Essener Unternehmens. Im Handel am Dienstag fiel die Brenntag-Aktie um etwa 0,4 Prozent auf 48,11 Euro. Die Artisan Partners Limited Partnership folgt als zweitgrößter Aktionär mit über 15 Prozent.

Die Aufstockung des Anteils durch die Kühne Holding könnte als strategische Entscheidung interpretiert werden, um die Kontrolle über Brenntag zu festigen und Einfluss auf die zukünftige Unternehmensentwicklung zu nehmen. Klaus-Michael Kühne, der auch als Investor in anderen Bereichen aktiv ist, zeigt damit sein Vertrauen in die langfristigen Perspektiven von Brenntag, trotz der aktuellen Herausforderungen, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist.

Die Entwicklungen bei Brenntag und die Veränderungen in der Aktionärsstruktur könnten auch Auswirkungen auf die Marktposition des Unternehmens haben. Analysten werden die Situation genau beobachten, insbesondere im Hinblick auf die angekündigten Effizienzsteigerungen und die neue Strategie, die in den kommenden Jahren implementiert werden soll. Die Marktreaktionen auf die Veränderungen in der Unternehmensführung und die strategischen Entscheidungen werden entscheidend sein, um die zukünftige Performance von Brenntag zu bewerten.

Insgesamt zeigt die Aufstockung des Anteils durch die Kühne Holding, dass große Investoren weiterhin an der Chemiebranche interessiert sind, trotz der aktuellen Unsicherheiten und Herausforderungen im Markt.

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 47,67EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.