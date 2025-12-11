    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund
    Borussia Dortmund verspielt Sieg: Bangen um Champions-League-Quali!

    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    Borussia Dortmund hat in der Champions League einen wichtigen Sieg gegen den norwegischen Vizemeister FK Bodö/Glimt leichtfertig verspielt und musste sich mit einem 2:2 (1:1) begnügen. Julian Brandt brachte die Gastgeber in der 18. und 51. Minute jeweils in Führung, doch die Dortmunder Abwehr ließ sich zweimal überlisten. Haitam Aleesami glich in der 42. Minute aus, während Jens Petter Hauge in der 75. Minute den zweiten Ausgleich erzielte.

    Sportdirektor Sebastian Kehl hatte vor dem Spiel einen Sieg gefordert, um die Chancen auf die direkte Qualifikation für das Achtelfinale zu erhöhen. Mit nunmehr elf Punkten aus sechs Spielen steht Dortmund nicht unter den besten acht Teams und muss um die Qualifikation bangen. Die nächsten Herausforderungen warten im Januar mit Spielen gegen die Tottenham Hotspur und Inter Mailand. Trainer Niko Kovac und die Mannschaft müssen sich nun auf zusätzliche Playoff-Partien im Februar einstellen, falls sie nicht die nötigen Punkte sammeln.

    Die Rückkehr von Marco Reus, der nun als BVB-Botschafter fungiert, sorgte vor dem Spiel für eine positive Stimmung unter den 81.365 Zuschauern. Reus, der mittlerweile bei LA Galaxy in der MLS spielt, wurde vor der Südtribüne gefeiert. Doch die Freude währte nicht lange, da Dortmund die Kontrolle über das Spiel verlor. Trotz einer dominanten ersten Halbzeit und zahlreicher Chancen, darunter ein Kopfball von Maximilian Beier, der das Tor verfehlte, konnte der BVB nicht überzeugen.

    Die Dortmunder Abwehr zeigte Schwächen, insbesondere bei Standardsituationen, was die beiden Ausgleichstreffer der Norweger begünstigte. Nach dem zweiten Tor von Brandt schien Dortmund auf dem besten Weg zum Sieg, doch die Mannschaft ließ sich erneut überrumpeln. Die Einwechslungen von Serhou Guirassy und Karim Adeyemi brachten nicht die erhoffte Wende, und die Spieler wurden von Nico Schlotterbeck scharf kritisiert. Er bemängelte die Leistung der Einwechselspieler und forderte mehr Einsatz.

    Trainer Kovac äußerte sich nach dem Spiel nicht direkt zu Schlotterbecks Kritik, stimmte jedoch mit ihm überein, dass die Leistung nicht dem Niveau der Champions League entsprach. Dortmund muss nun dringend an seiner Konstanz arbeiten, um die Saison erfolgreich fortzusetzen und die angestrebten Ziele zu erreichen.



    Borussia Dortmund

    -2,11 %
    +0,30 %
    -1,05 %
    -8,58 %
    -0,60 %
    -7,73 %
    -42,03 %
    -14,86 %
    -67,66 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 3,30EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.



