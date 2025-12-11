JPMorgan Chase senkt Stimmrechtsanteil an Covestro: Was bedeutet das?

In der ersten Mitteilung vom 9. Dezember 2025 wird bekannt gegeben, dass JPMorgan Chase & Co. am 4. Dezember 2025 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritten hat. Der aktuelle Stimmrechtsanteil beträgt nun 6,58%, bestehend aus 6,45% direkt gehaltenen Stimmrechten und 0,13% aus Instrumenten. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, die einen Anteil von 6,48% auswies, zeigt sich eine leichte Erhöhung. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Covestro AG beträgt 189 Millionen.

Am 9. und 10. Dezember 2025 veröffentlichte die Covestro AG zwei Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf eine europaweite Verbreitung abzielen. Diese Mitteilungen informieren über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch JPMorgan Chase & Co. gemeldet wurden.

Die zweite Mitteilung vom 10. Dezember 2025 informiert über eine weitere Reduzierung des Stimmrechtsanteils von JPMorgan Chase & Co. auf 2,21%. Dies ist eine signifikante Abnahme im Vergleich zur vorherigen Mitteilung. Der Anteil setzt sich aus 2,11% direkt gehaltenen Stimmrechten und 0,10% aus Instrumenten zusammen. Die Gesamtzahl der Stimmrechte bleibt unverändert bei 189 Millionen.

Die Mitteilungen beinhalten auch detaillierte Informationen zu den Stimmrechtsbeständen, einschließlich der ISIN DE0006062144, die die Aktien von Covestro identifiziert. JPMorgan Chase & Co. hält keine Mehrstimmrechte, und die Mitteilungspflichtigen sind nicht in der Lage, andere Unternehmen zu kontrollieren, die Stimmrechte an Covestro halten.

Zusätzlich werden die Instrumente, die zur Berechnung der Stimmrechte herangezogen werden, aufgeführt. Dazu gehören interne Rückrufrechte und Equity Swaps, die in den kommenden Jahren fällig werden. Diese Informationen sind für Investoren und Analysten von Bedeutung, da sie Einblicke in die Aktionärsstruktur und die Stimmrechtsverhältnisse der Covestro AG geben.

Insgesamt verdeutlichen die Stimmrechtsmitteilungen die dynamische Entwicklung der Aktionärsstruktur bei Covestro und die strategischen Entscheidungen von JPMorgan Chase & Co. hinsichtlich ihrer Beteiligung. Solche Informationen sind für die Marktteilnehmer von großer Relevanz, da sie potenzielle Auswirkungen auf die Unternehmensführung und die zukünftige Geschäftsentwicklung haben können.

Die Covestro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 59,70EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.