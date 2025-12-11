Deutsche Börse: Ambitionierte Wachstumsziele bis 2028 – Markt bleibt skeptisch!

Für das laufende Jahr 2025 rechnet der Vorstandsvorsitzende Stephan Leithner mit einem Anstieg der Nettoerlöse um etwa 9 Prozent auf rund 5,2 Milliarden Euro. Der operative Gewinn soll ohne das Treasury-Ergebnis auf etwa 2,7 Milliarden Euro steigen, verglichen mit 2,35 Milliarden Euro im Vorjahr. Zudem wird ein Treasury-Ergebnis von über 800 Millionen Euro erwartet.

Die Deutsche Börse hat in einer aktuellen Mitteilung ihre ambitionierten Ziele für die kommenden Jahre bekannt gegeben. Der Konzern plant, den operativen Gewinn (Ebitda) bis 2028 deutlich stärker zu steigern als die Erlöse. Dies soll durch ein moderates Wachstum der operativen Kosten von durchschnittlich nur drei Prozent pro Jahr erreicht werden. Die Nettoerlöse, ohne das Treasury-Ergebnis, sollen im gleichen Zeitraum um durchschnittlich 8 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro wachsen. Für das Ebitda wird ein jährlicher Anstieg von 12 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro angestrebt.

Die Reaktion des Aktienmarktes auf diese Ankündigungen war jedoch verhalten, da der Aktienkurs der Deutschen Börse kaum auf die Nachrichten reagierte.

Zusätzlich hat die US-Bank JPMorgan das Kursziel für die Deutsche Börse von 292 auf 298 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Angeliki Bairaktari äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung der Finanzdienstleister in Europa, gestützt auf verbesserte Konjunkturprognosen für Europa und die USA. Diese positiven Aussichten könnten auch das Marktumfeld für die Deutsche Börse begünstigen.

Die Analystin hebt hervor, dass die Branche stark von Marktbewegungen abhängig ist und dass Themen wie Künstliche Intelligenz, Unternehmensfusionen und regulatorische Veränderungen im Fokus stehen. Insbesondere die Londoner Börse (LSE) wird als potenzieller Gewinner im Bereich Künstliche Intelligenz betrachtet. Bairaktari sieht die Aktien der Deutschen Börse als attraktiv bewertet an und ist der Meinung, dass der Markt die hohe Qualität, Diversifizierung und die Chancen durch steigende Volatilität nicht ausreichend berücksichtigt.

Insgesamt zeigt die Deutsche Börse mit ihren ehrgeizigen Zielen und der positiven Einschätzung durch Analysten, dass sie auf einem soliden Wachstumspfad ist, auch wenn die unmittelbare Marktreaktion zurückhaltend ausfiel.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 219,2EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.