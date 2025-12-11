    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoca-Cola AktievorwärtsNachrichten zu Coca-Cola
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Chefwechsel bei Coca-Cola im neuen Jahr

    Für Sie zusammengefasst
    • Neuer CEO bei Coca-Cola: Henrique Braun übernimmt.
    • James Quincey bleibt Executive Chairman nach 9 Jahren.
    • Quincey steigerte Aktie um 60%, Markt blieb zurück.
    Chefwechsel bei Coca-Cola im neuen Jahr
    Foto: Andreas Arnold - dpa

    ATLANTA (dpa-AFX) - Der Limonadengigant Coca-Cola bekommt einen neuen Chef. Nach neunjähriger Amtszeit übergibt James Quincey den Vorstandsvorsitz Ende März an Henrique Braun, der derzeit noch für das operative Geschäft des Konzerns zuständig ist. Der 60-jährige Quincey bleibt der Geschäftsleitung erhalten und wechselt auf den Posten des Executive Chairman, wie Coca-Cola am Donnerstag in Atlanta mitteilte. Die Aktie reagierte im nachbörslichen Handel kaum auf die Nachricht.

    Quincey arbeitet bereits rund 30 Jahre für Coca-Cola. Er hatte im Jahr 2017 den Chefsessel übernommen und den Konzern aus einer mehrjährigen Umsatzflaute geführt. Dafür stellte er die Produktpalette breiter auf und setzte abseits von Limonaden auch auf Sportgetränke und Fairlife-Milch mit Proteinzusatz, aber auch Kaffee. Während Quinceys Amtszeit stieg die Coca-Cola-Aktie um mehr als 60 Prozent, hinkte damit allerdings dem breiten Markt deutlich hinterher - der S&P 500 legte in dieser Zeit um 190 Prozent zu.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.422,81€
    Basispreis
    5,12
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.400,00€
    Basispreis
    4,17
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der designierte neue Konzernchef trat Coca-Cola bereits 1996 bei und damit im selben Jahr wie Quincey. Braun war der Konzernmitteilung zufolge jahrelang in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Asien tätig. Er war Präsident der internationalen Entwicklungsabteilung des Konzerns, bevor er Anfang dieses Jahres Vorstand für das operative Geschäft wurde./tav/nas/mis

    Coca-Cola

    +0,08 %
    -1,32 %
    -1,77 %
    +3,35 %
    +0,03 %
    -0,55 %
    +36,86 %
    +53,03 %
    +285,25 %
    ISIN:US1912161007WKN:850663

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie

    Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 70,21 auf NYSE (11. Dezember 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um -0,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola bezifferte sich zuletzt auf 258,57 Mrd..

    Coca-Cola zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 82,00USD was eine Bandbreite von +8,25 %/+16,79 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Coca-Cola - 850663 - US1912161007

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Coca-Cola. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Chefwechsel bei Coca-Cola im neuen Jahr Der Limonadengigant Coca-Cola bekommt einen neuen Chef. Nach neunjähriger Amtszeit übergibt James Quincey den Vorstandsvorsitz Ende März an Henrique Braun, der derzeit noch für das operative Geschäft des Konzerns zuständig ist. Der 60-jährige …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     