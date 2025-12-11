Chefwechsel bei Coca-Cola im neuen Jahr
- Neuer CEO bei Coca-Cola: Henrique Braun übernimmt.
- James Quincey bleibt Executive Chairman nach 9 Jahren.
- Quincey steigerte Aktie um 60%, Markt blieb zurück.
ATLANTA (dpa-AFX) - Der Limonadengigant Coca-Cola bekommt einen neuen Chef. Nach neunjähriger Amtszeit übergibt James Quincey den Vorstandsvorsitz Ende März an Henrique Braun, der derzeit noch für das operative Geschäft des Konzerns zuständig ist. Der 60-jährige Quincey bleibt der Geschäftsleitung erhalten und wechselt auf den Posten des Executive Chairman, wie Coca-Cola am Donnerstag in Atlanta mitteilte. Die Aktie reagierte im nachbörslichen Handel kaum auf die Nachricht.
Quincey arbeitet bereits rund 30 Jahre für Coca-Cola. Er hatte im Jahr 2017 den Chefsessel übernommen und den Konzern aus einer mehrjährigen Umsatzflaute geführt. Dafür stellte er die Produktpalette breiter auf und setzte abseits von Limonaden auch auf Sportgetränke und Fairlife-Milch mit Proteinzusatz, aber auch Kaffee. Während Quinceys Amtszeit stieg die Coca-Cola-Aktie um mehr als 60 Prozent, hinkte damit allerdings dem breiten Markt deutlich hinterher - der S&P 500 legte in dieser Zeit um 190 Prozent zu.
Der designierte neue Konzernchef trat Coca-Cola bereits 1996 bei und damit im selben Jahr wie Quincey. Braun war der Konzernmitteilung zufolge jahrelang in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Asien tätig. Er war Präsident der internationalen Entwicklungsabteilung des Konzerns, bevor er Anfang dieses Jahres Vorstand für das operative Geschäft wurde./tav/nas/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie
Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 70,21 auf NYSE (11. Dezember 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um -0,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola bezifferte sich zuletzt auf 258,57 Mrd..
Coca-Cola zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 82,00USD was eine Bandbreite von +8,25 %/+16,79 % bedeutet.
