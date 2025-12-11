Onco-Innovations plant Nasdaq-Notierung: Chancen für Krebsforschung nutzen!

Die Beauftragung der Investmentbank umfasst die Analyse der Börsenzulassungsanforderungen und die Entwicklung von Kapitalisierungsstrategien, die für eine mögliche Notierung an einer US-Börse erforderlich sind. Onco-Innovations betont, dass es keine Garantie für den Erfolg dieser Notierung oder der Finanzierung gibt, da diese von der Erfüllung regulatorischer Anforderungen abhängen.

Onco-Innovations Ltd. hat eine US-Investmentbank als Kapitalmarktberater beauftragt, um die Möglichkeit einer Notierung an der Nasdaq sowie eine gleichzeitige Eigenkapitalfinanzierung zu prüfen. Diese Schritte sind Teil der strategischen Überlegungen des Unternehmens, das sich auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiert hat. Onco-Innovations verfolgt das Ziel, innovative Lösungen zur Krebsbekämpfung zu entwickeln und hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore abzielt.

Ein Nasdaq-Listing könnte dem Unternehmen den Zugang zu einem breiteren, international ausgerichteten Investorenkreis ermöglichen, insbesondere zu US-amerikanischen institutionellen Anlegern, die ein starkes Interesse an wachstumsorientierten Biotechnologieunternehmen zeigen. Dies könnte die Kapitalbasis von Onco-Innovations erweitern und die Voraussetzungen für zukünftige Eigenkapitalfinanzierungen verbessern. Zudem würde eine Notierung an der Nasdaq die Sichtbarkeit und Reputation des Unternehmens auf dem globalen Kapitalmarkt erhöhen und das Vertrauen von Investoren und potenziellen Partnern stärken.

Onco-Innovations positioniert sich in einem wachsenden Markt für Krebsbehandlungen, der bis 2032 in den USA auf 479 Milliarden USD anwachsen soll. Besonders im Bereich der Darmkrebstherapie, einem Schwerpunkt des Unternehmens, wird ein Marktvolumen von 18 Milliarden USD erwartet. Die patentierte Nanopartikeltechnologie des Unternehmens unterscheidet sich grundlegend von herkömmlichen Therapien, indem sie gezielt die Reparaturmechanismen von Krebszellen blockiert und so die Behandlungsergebnisse verbessert.

Das Unternehmen hat bereits bedeutende Kooperationen mit Branchengrößen wie AstraZeneca Canada und Roche vorzuweisen, was seine wissenschaftliche Expertise und wirtschaftliches Potenzial unterstreicht. Angesichts der hohen Risiken, die mit Investitionen in Early-Stage-Unternehmen verbunden sind, wird potenziellen Anlegern geraten, sich vor einer Investitionsentscheidung umfassend zu informieren und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen.

Die Onco-Innovations Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 0,965EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 07:32 Uhr) gehandelt.