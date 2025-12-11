    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSURTECO GROUP AktievorwärtsNachrichten zu SURTECO GROUP
    Surteco senkt Prognose: Umsatz und EBITDA enttäuschen – Was jetzt?

    Die SURTECO GROUP SE hat am 8. Dezember 2025 eine Anpassung ihrer Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben. Die neue Umsatzprognose liegt nun zwischen 810 Millionen Euro und 820 Millionen Euro, während das adjustierte EBITDA auf 75 Millionen Euro bis 80 Millionen Euro gesenkt wurde. Zuvor hatte das Unternehmen einen Umsatz von 850 Millionen Euro bis 900 Millionen Euro sowie ein EBITDA von 85 Millionen Euro bis 105 Millionen Euro erwartet.

    Der Hauptgrund für diese Anpassung sind die unerwartet niedrigen Umsatzerlöse, die auf eine anhaltend schwache Nachfrage, insbesondere in Europa und den USA, zurückzuführen sind. Die vorläufigen Zahlen für November 2025 haben die Unternehmensführung überrascht und die Erwartungen deutlich nach unten korrigiert. Diese Entwicklung stellt eine signifikante Herausforderung für die SURTECO GROUP dar, die in einem schwierigen Marktumfeld agiert.

    Das adjustierte EBITDA wird als Ergebnis vor Abschreibungen, Finanzergebnis und Steuern abzüglich außerordentlicher Erträge sowie Transaktions- und Beratungskosten definiert. Diese Kennzahl ist für Investoren von zentraler Bedeutung, da sie die operative Leistungsfähigkeit des Unternehmens widerspiegelt.

    In einer separaten Analyse hat die Sphene Capital GmbH ihre Einschätzung der SURTECO GROUP SE ebenfalls angepasst. Das Kursziel wurde von 25 Euro auf 18,50 Euro pro Aktie gesenkt, jedoch bleibt die Empfehlung „Buy“ bestehen. Analyst Peter Hasler erwartet eine Kursperformance von 57,4% und sieht trotz der aktuellen Herausforderungen Potenzial für eine positive Entwicklung der Aktien.

    Die Anpassung der Prognose und die damit verbundenen Herausforderungen sind ein klares Signal für die Investoren, dass die SURTECO GROUP SE in einem volatilen Markt agiert, der von externen Faktoren beeinflusst wird. Die schwache Nachfrage in den Hauptmärkten könnte sich weiterhin negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken, was die Notwendigkeit einer engen Beobachtung der Marktentwicklungen und der Unternehmensstrategie unterstreicht.

    Insgesamt zeigt die Situation der SURTECO GROUP SE, wie wichtig es ist, auf Veränderungen im Marktumfeld zu reagieren und die Unternehmensstrategie entsprechend anzupassen, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.



    SURTECO GROUP

    -2,16 %
    -2,15 %
    -12,31 %
    -17,69 %
    -43,00 %
    -41,09 %
    -51,90 %
    -47,95 %
    -57,04 %
    ISIN:DE0005176903WKN:517690

    Die SURTECO GROUP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 11,28EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
