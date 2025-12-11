Bayern fordert 25% der Emissionseinnahmen für Klimaschutz – Jetzt handeln!

Aktuell erhält der Bund die gesamten Einnahmen aus dem Emissionshandel und stellt einen Teil davon in Form von festgelegten Förderprogrammen den Ländern zur Verfügung. Herrmann argumentiert, dass eine direkte Beteiligung der Kommunen und Länder an den Einnahmen nicht nur die Bürokratie verringern, sondern auch eine größere Hebelwirkung entfalten könnte. Er weist darauf hin, dass rund 50 Prozent der öffentlichen Investitionen für den Klimaschutz von den Ländern und Kommunen stammen, weshalb deren finanzielle Entlastung entscheidend sei.

Der Freistaat Bayern plant eine Bundesratsinitiative zur Neuregelung der Verteilung der Einnahmen aus dem deutschen und europäischen Emissionshandel. Ziel dieser Initiative ist es, die Länder und Kommunen bei ihrer wichtigen Rolle im Klimaschutz finanziell zu entlasten. Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) betonte, dass eine direkte Beteiligung der Länder an den Einnahmen aus dem CO2-Zertifikatehandel notwendig sei, um die öffentliche Investitionslast im Klimaschutz besser zu berücksichtigen. Bayern fordert, dass 25 Prozent der Einnahmen, die 2024 voraussichtlich 18,5 Milliarden Euro betragen, direkt an die Länder weitergegeben werden. Dies würde für Bayern eine Summe von etwa 750 Millionen Euro bedeuten.

Die Initiative soll am 19. Dezember im Bundesrat eingebracht werden. Bislang gibt es keine Rückmeldungen von anderen Bundesländern zu diesem Vorschlag. Die Einnahmen aus dem Emissionshandel steigen seit Jahren kontinuierlich an und fließen vollständig in den Klima- und Transformationsfonds, der zur Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele Deutschlands beiträgt.

Parallel dazu fordert das UN-Umweltprogramm (Unep) einen grundlegenden Kurswechsel in der globalen Umwelt- und Klimapolitik. In einem umfassenden Bericht wird auf die dringende Notwendigkeit hingewiesen, die Klimaziele zu erreichen, um katastrophale Folgen wie extreme Wetterereignisse und den Verlust der Biodiversität zu vermeiden. Um bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, sind jährliche Investitionen von etwa 8 Billionen US-Dollar erforderlich. Die Kosten des Nichtstuns sind laut Unep jedoch erheblich höher, was die Dringlichkeit von Maßnahmen unterstreicht.

Insgesamt zeigt sich, dass sowohl auf Landes- als auch auf globaler Ebene ein dringender Handlungsbedarf besteht, um den Klimaschutz voranzutreiben und die finanziellen Belastungen für die Kommunen und Länder zu reduzieren.

