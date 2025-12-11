RWE Aktienrückkauf: Strategische Schritte zur Wertsteigerung für Aktionäre

Im Rahmen des Rückkaufprogramms erwarb die Computershare Trustees Limited, als unabhängiger Treuhänder, insgesamt 1.393 RWE-Aktien im Dezember 2025. Der durchschnittliche Kaufpreis betrug 39,059613 GBP pro Aktie, was zu einem Gesamtvolumen von 54.410,041 GBP (ohne Nebenkosten) führte. Die Transaktionen fanden ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse statt. Detaillierte Informationen zu den Käufen sind auf der Website der RWE Aktiengesellschaft im Bereich „Investor Relations“ verfügbar.

Am 10. Dezember 2025 veröffentlichte die RWE Aktiengesellschaft eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung, die Informationen über den laufenden Aktienrückkaufprozess enthält. Diese Mitteilung erfolgt im Einklang mit den europäischen Verordnungen zur Marktintegrität und Transparenz. Der Rückkauf von Aktien wurde bereits im Dezember 2024 angekündigt und umfasst mehrere Tochtergesellschaften, darunter die RWE Supply & Trading GmbH UK Branch und die RWE Generation UK plc.

Zuvor, am 9. Dezember 2025, informierte RWE über den Erwerb von 287.460 Aktien im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms, das am 2. Dezember 2025 begann. Diese Aktien wurden zwischen dem 3. und 5. Dezember 2025 über die Handelsplattform XETRA erworben. Die Käufe wurden durch ein beauftragtes Kreditinstitut getätigt, wobei die aggregierten Volumina und gewichteten Durchschnittspreise für jeden Tag detailliert aufgeführt sind. Am 3. Dezember wurden 94.826 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 43,8711 Euro pro Aktie erworben, am 4. Dezember 96.027 Aktien zu 43,3881 Euro und am 5. Dezember 96.607 Aktien zu 43,1305 Euro.

Das Rückkaufprogramm ist Teil der Strategie von RWE, den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Kapital effizient zu nutzen. Die kontinuierlichen Rückkäufe zeigen das Vertrauen des Unternehmens in die eigene Marktposition und die zukünftige Entwicklung. RWE hat sich in den letzten Jahren stark auf die Erneuerbaren Energien konzentriert und plant, diese Richtung weiter zu verfolgen, während gleichzeitig die Aktionärsinteressen gewahrt bleiben.

Insgesamt reflektieren die aktuellen Rückkäufe die Bemühungen von RWE, eine stabile und attraktive Dividendenpolitik zu verfolgen und den Aktienkurs zu unterstützen, während das Unternehmen gleichzeitig in seine Wachstumsstrategien investiert.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 43,41EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.