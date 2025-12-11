Swiss Re: DZ Bank hebt Kaufempfehlung – Chancen durch KI-Partnerschaft!

Im Gegensatz dazu hat die Privatbank Berenberg das Kursziel für Swiss Re von 161,40 auf 140 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Michael Christodoulou argumentiert, dass das Verhältnis von Chancen und Risiken nun ausgewogen sei, und sieht im Segment der Schaden- und Unfallrückversicherung nur begrenztes Wachstumspotenzial.

Die DZ Bank hat die Aktien von Swiss Re von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert bei 160 Franken belassen. Thorsten Wenzel, Analyst der DZ Bank, hebt hervor, dass der Rückversicherer durch gezielte Sanierungsmaßnahmen und konservativere Annahmen seine Bilanz signifikant gestärkt hat. Diese Veränderungen schaffen neue Puffer, die die Aussichten auf eine stabilere Gewinnentwicklung in der Zukunft verbessern. Die Rückkehr zu einer Kaufempfehlung wird zudem durch die zuletzt schwache Kursentwicklung der Aktie untermauert.

Zusätzlich hat Swiss Re eine strategische Kooperation mit Reinsurance Intelligence Quotient (RIQ) angekündigt, um daten- und KI-gestützte Risikotransferlösungen zu entwickeln. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, innovative Kapazitätslösungen zu schaffen und die Origination von Risiken in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zu fördern. RIQ, gegründet von der globalen Investmentgesellschaft IHC in Zusammenarbeit mit BlackRock und Lunate, plant den Aufbau einer KI-nativen Rückversicherungsplattform, die durch moderne Analytik die Underwriting-Genauigkeit und das Investmentmanagement verbessern soll.

Andreas Berger, CEO von Swiss Re, betont, dass die Kooperation auf der fundierten Risikoexpertise und der starken Datenbasis von Swiss Re aufbaut. Die Partnerschaft soll das Engagement von Swiss Re in der dynamischen Region der VAE stärken und neue Möglichkeiten für den Risikotransfer eröffnen. Mark Wilson, CEO von RIQ, hebt hervor, dass die Kombination von Kapital, Daten und Technologie große Chancen für die Rückversicherungsbranche bietet.

Swiss Re verfolgt zudem eine Strategie zur Stärkung ihres Kerngeschäfts, die disziplinierte Ausführung und differenzierte Angebote umfasst. Für 2026 strebt das Unternehmen einen Gewinn von 4,5 Milliarden USD an und plant ein nachhaltiges Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 500 Millionen USD. Die Gruppe hält an ihrem Ziel einer Eigenkapitalrendite von über 14% fest und strebt ein jährliches Dividendenwachstum von 7% oder mehr an.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 137,1EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.