Kapitalerhöhung bei Circus SE: 30 Millionen Euro für KI-Roboter-Expansion!

Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 15. Dezember 2025 in den Handel an der Münchner Wertpapierbörse aufgenommen werden. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung wird verwendet, um die Großserienproduktion des Embodied AI-Systems CA-1 zu beschleunigen und allgemeine Unternehmenszwecke zu finanzieren. Circus SE erwartet, dass das zusätzliche Wachstumskapital zu einer Steigerung des Umsatzwachstums in den kommenden 12 Monaten führen wird. Cantor fungierte als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner, während Baader als Joint Bookrunner für die Privatplatzierung tätig war.

Circus SE hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung abgeschlossen und 2.418.820 neue Aktien platziert. Diese Maßnahme wurde am 10. Dezember 2025 bekannt gegeben und generierte einen Bruttoemissionserlös von rund 30 Millionen Euro. Der Verwaltungsrat der Circus SE beschloss, das Grundkapital um 2.418.820 Euro zu erhöhen, was etwa 10 % des aktuellen Grundkapitals entspricht. Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis von 12,20 Euro pro Aktie angeboten, wobei bestehende Aktionäre kein Bezugsrecht hatten. An der Kapitalerhöhung beteiligten sich unter anderem der CEO Nikolas Bullwinkel und der CFO Fabian Becker.

Zusätzlich gab Circus SE am 11. Dezember 2025 bekannt, dass das Unternehmen seinen ersten Kunden aus der Automobilindustrie gewonnen hat. Die Mercedes-Benz Gastronomie GmbH wird ab Sommer 2026 den autonomen CA-1 Roboter zur Unterstützung des Kantinenbetriebs am Standort Sindelfingen einsetzen. Der CA-1 kombiniert Robotik mit KI-Software, um eine vollständig autonome Mahlzeitenproduktion zu ermöglichen. Das System kann über 500 Gerichte pro Ladung produzieren und trägt zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung bei, indem es KI-basierte Bedarfsplanung und Echtzeit-Analysen nutzt.

Nikolas Bullwinkel äußerte sich positiv über die Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz und betonte, dass die Technologie nahtlos in bestehende Abläufe integriert werden kann, ohne das Kantinenpersonal zu ersetzen. Circus SE positioniert sich als globaler Technologieführer im Bereich KI-Robotik und plant, seine Infrastruktur für autonome Nahrungsmittelversorgung weiter auszubauen.

Insgesamt zeigt Circus SE mit diesen Entwicklungen, dass das Unternehmen auf Wachstumskurs ist und innovative Lösungen für die Lebensmittelproduktion anbietet, die sowohl Effizienz als auch Nachhaltigkeit fördern.

Die Circus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,22 % und einem Kurs von 14,20EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.