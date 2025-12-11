Nexus Uranium: Strategische Partnerschaft für Uranprojekt in Wyoming!

Jeremy Poirier, CEO von Nexus, betont, dass diese Struktur es dem Unternehmen ermöglicht, das Projekt durch ein vollständig finanziertes Explorationsprogramm voranzubringen, während es gleichzeitig eine signifikante Beteiligung behält. Die Explorationsarbeiten von Canamera sollen die technischen Daten liefern, die zur Bewertung des Potenzials des Konzessionsgebiets erforderlich sind.

Nexus Uranium Corp. hat eine Optionsvereinbarung mit Canamera Energy Metals Corp. abgeschlossen, die es Canamera ermöglicht, bis zu 90 % an dem Uranprojekt Great Divide Basin in Wyoming zu erwerben. Die Vereinbarung sieht vor, dass Canamera über einen Zeitraum von vier Jahren die Exploration des Konzessionsgebiets finanziert und sowohl Bar- als auch Aktienzahlungen an Nexus leistet. Im Gegenzug behält Nexus eine Gewinnbeteiligung von 10 % am Projekt sowie Barzahlungen in Höhe von etwa 280.000 USD und Canamera-Aktien im Wert von 500.000 USD. Die Explorationsausgaben belaufen sich auf insgesamt 2,75 Millionen USD, ohne dass Nexus zusätzliche Mittel aufbringen muss.

Die Optionsvereinbarung umfasst mehrere Earn-in-Phasen, die Canamera durch die Erfüllung bestimmter finanzieller und explorativer Anforderungen durchlaufen kann. Wenn Canamera eine Phase nicht abschließt, behält es nur die bis zu diesem Zeitpunkt erworbene Beteiligung. Nach Abschluss aller Optionen wird ein Joint Venture zur Weiterentwicklung des Projekts gegründet.

Das Great Divide Basin-Projekt erstreckt sich über 104 nicht patentierte Bergbau-Claims und befindet sich in einem Uranrevier, das seit den 1970er-Jahren erkundet wird. Nexus Uranium ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf Uranprojekte in Nordamerika konzentriert und neben Great Divide Basin auch andere Projekte in den USA und Kanada besitzt.

Die Entscheidung von Nexus, das Projekt Great Divide Basin an Canamera zu vergeben, wird als strategisch vorteilhaft angesehen, da sie es dem Unternehmen ermöglicht, sich auf andere Kernprojekte zu konzentrieren, während es von den potenziellen Erfolgen von Canamera profitiert. Die Zusammenarbeit könnte auch den Zugang zu weiteren Ressourcen und Finanzierungsmöglichkeiten verbessern.

In einem sich wandelnden Markt, in dem die Nachfrage nach Uran aufgrund der globalen Energiewende und der Wiederbelebung der Kernenergie steigt, könnte Nexus Uranium von einem Angebotsengpass und steigenden Preisen profitieren. Die Marktbedingungen deuten darauf hin, dass Uran eine Schlüsselrolle in der zukünftigen Energieversorgung spielen wird, was das Interesse an Investitionen in Uranunternehmen erhöht.

Die Nexus Uranium Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 0,896EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 22:27 Uhr) gehandelt.