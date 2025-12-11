Strategische Neuausrichtung: Cantourage Group setzt auf Wachstum und Stabilität!

Die Montega AG hat in ihrem aktuellen Research-Update die Empfehlung für die Cantourage Group auf „Kaufen“ gesetzt und ein Kursziel von 6,00 EUR für die nächsten 12 Monate festgelegt. Die Analysten erwarten, dass die neue CFO Fortschritte in der Transparenz und Verlässlichkeit des Berichtswesens erzielt, insbesondere im Hinblick auf den noch ausstehenden testierten Jahresabschluss für 2024.

Die Cantourage Group SE hat kürzlich bedeutende personelle Veränderungen in ihrem Führungsteam bekannt gegeben, die auf eine strategische Neuausrichtung und nachhaltiges Wachstum abzielen. Ab dem 1. Januar 2026 wird Monique Jaqqam als Chief Financial Officer (CFO) in den Vorstand berufen. Ihre umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Finance, Private Equity und Hospitality soll die Finanzarchitektur des Unternehmens stärken. Gleichzeitig wurde das Mandat von CEO Philip Schetter um fünf Jahre verlängert, was ein Zeichen für Kontinuität und Stabilität in der Unternehmensführung darstellt.

Operativ zeigt sich Cantourage jedoch in einer gemischten Lage. Die Q3-Zahlen verdeutlichen die Herausforderungen durch regulatorische Anpassungen im deutschen Markt sowie einen temporären Ergebniseinbruch aufgrund von Lagerbereinigungen. Dennoch hat das Unternehmen proaktive Maßnahmen ergriffen, um den neuen Rahmenbedingungen zu begegnen. Investitionen in Infrastruktur, Compliance und Logistik sowie eine strategische Neuausrichtung hin zu margenstärkeren Produkten sollen die Prozessstabilität und Profitabilität mittelfristig verbessern.

Ein besonders positiver Aspekt ist die Internationalisierung des Unternehmens. In Großbritannien verzeichnet Cantourage ein dynamisches Wachstum, während Polen erste Erholungstendenzen zeigt. Geplante Markteintritte in weitere europäische Länder könnten zusätzliche Expansionsmöglichkeiten eröffnen und die Abhängigkeit vom volumengetriebenen Blütengeschäft im Heimatmarkt verringern.

Insgesamt positioniert sich Cantourage durch die personellen Verstärkungen und die klare Governance-Struktur strategisch gut, um vom strukturellen Wachstum im europäischen Medizinalcannabis-Markt zu profitieren. Für die kommenden Quartale wird jedoch mit rückläufigen Erlösen und einer verhaltenen Ergebnisdynamik gerechnet, was auf regulatorische Anpassungen und Übergangsmaßnahmen zurückzuführen ist. Langfristig sollten jedoch Produktdiversifizierung und Internationalisierung zu einer Stabilisierung und Margenerholung führen. Die Analysten von Montega bestätigen daher ihr „Kaufen“-Votum mit dem Kursziel von 6,00 EUR.

Die Cantourage Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,20EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:13 Uhr) gehandelt.