Deutsche Konsum REIT-AG zieht sich von JSE zurück – Fokus auf Deutschland!

Die Entscheidung, das Zweitlisting aufzugeben, ist Teil einer strategischen Neuausrichtung der Deutschen Konsum REIT-AG, die sich auf die Stärkung ihrer Präsenz und ihrer Anlegerbasis in Deutschland fokussiert. Für die deutschen Aktionäre ergeben sich durch diesen Rückzug keine Änderungen, da die Aktien weiterhin im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt werden.

Die Deutsche Konsum REIT-AG hat am 9. Dezember 2025 erfolgreich den Rückzug von ihrem Zweitlisting an der Johannesburg Stock Exchange (JSE) abgeschlossen. Dieser Schritt folgt einer Ankündigung aus dem März 2024, in der die Gesellschaft plante, sich auf den Hauptmarkt in Frankfurt zu konzentrieren. Der Delisting-Prozess wurde in enger Zusammenarbeit mit der JSE sowie den südafrikanischen Aktionären durchgeführt und erfüllte alle regulatorischen Anforderungen.

Die Deutsche Konsum REIT-AG, mit Sitz in Potsdam, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs spezialisiert hat. Der Fokus liegt auf etablierten Mikrostandorten, um eine stetige Wertentwicklung und das Heben stiller Reserven zu gewährleisten. Die Gesellschaft verfolgt das Ziel, durch ihre Immobilieninvestitionen eine nachhaltige Rendite zu erzielen.

Die Aktien der Deutschen Konsum REIT-AG sind unter der ISIN DE000A14KRD3 und der WKN A14KRD an der Deutschen Börse gelistet. Die Entscheidung, sich auf den deutschen Markt zu konzentrieren, könnte auch als Reaktion auf die Herausforderungen und die Komplexität des internationalen Listings interpretiert werden, die für viele Unternehmen zusätzliche administrative und regulatorische Belastungen mit sich bringen.

Insgesamt spiegelt der Rückzug von der JSE die strategische Ausrichtung der Deutschen Konsum REIT-AG wider, die darauf abzielt, ihre Ressourcen effizienter zu nutzen und sich auf die Stärkung ihrer Marktposition in Deutschland zu konzentrieren. Dies könnte langfristig zu einer besseren Performance und Wertsteigerung für die Aktionäre führen, da das Unternehmen seine Aktivitäten auf einen Markt konzentriert, in dem es über umfassende Kenntnisse und Erfahrungen verfügt.

Die Deutsche Konsum REIT-AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 1,745EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.