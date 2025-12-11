    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Konsum REIT-AG AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Konsum REIT-AG
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Konsum REIT-AG zieht sich von JSE zurück – Fokus auf Deutschland!

    Die Deutsche Konsum REIT-AG hat am 9. Dezember 2025 erfolgreich den Rückzug von ihrem Zweitlisting an der Johannesburg Stock Exchange (JSE) abgeschlossen. Dieser Schritt folgt einer Ankündigung aus dem März 2024, in der die Gesellschaft plante, sich auf den Hauptmarkt in Frankfurt zu konzentrieren. Der Delisting-Prozess wurde in enger Zusammenarbeit mit der JSE sowie den südafrikanischen Aktionären durchgeführt und erfüllte alle regulatorischen Anforderungen.

    Die Entscheidung, das Zweitlisting aufzugeben, ist Teil einer strategischen Neuausrichtung der Deutschen Konsum REIT-AG, die sich auf die Stärkung ihrer Präsenz und ihrer Anlegerbasis in Deutschland fokussiert. Für die deutschen Aktionäre ergeben sich durch diesen Rückzug keine Änderungen, da die Aktien weiterhin im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt werden.

    Die Deutsche Konsum REIT-AG, mit Sitz in Potsdam, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs spezialisiert hat. Der Fokus liegt auf etablierten Mikrostandorten, um eine stetige Wertentwicklung und das Heben stiller Reserven zu gewährleisten. Die Gesellschaft verfolgt das Ziel, durch ihre Immobilieninvestitionen eine nachhaltige Rendite zu erzielen.

    Die Aktien der Deutschen Konsum REIT-AG sind unter der ISIN DE000A14KRD3 und der WKN A14KRD an der Deutschen Börse gelistet. Die Entscheidung, sich auf den deutschen Markt zu konzentrieren, könnte auch als Reaktion auf die Herausforderungen und die Komplexität des internationalen Listings interpretiert werden, die für viele Unternehmen zusätzliche administrative und regulatorische Belastungen mit sich bringen.

    Insgesamt spiegelt der Rückzug von der JSE die strategische Ausrichtung der Deutschen Konsum REIT-AG wider, die darauf abzielt, ihre Ressourcen effizienter zu nutzen und sich auf die Stärkung ihrer Marktposition in Deutschland zu konzentrieren. Dies könnte langfristig zu einer besseren Performance und Wertsteigerung für die Aktionäre führen, da das Unternehmen seine Aktivitäten auf einen Markt konzentriert, in dem es über umfassende Kenntnisse und Erfahrungen verfügt.



    Deutsche Konsum REIT-AG

    -5,39 %
    +1,40 %
    -3,98 %
    -7,42 %
    -54,75 %
    -77,65 %
    -88,09 %
    -55,31 %
    ISIN:DE000A14KRD3WKN:A14KRD

    Die Deutsche Konsum REIT-AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 1,745EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Konsum REIT-AG zieht sich von JSE zurück – Fokus auf Deutschland! Die Deutsche Konsum REIT-AG hat am 9. Dezember 2025 erfolgreich den Rückzug von ihrem Zweitlisting an der Johannesburg Stock Exchange (JSE) abgeschlossen. Dieser Schritt folgt einer Ankündigung aus dem März 2024, in der die Gesellschaft plante, sich …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     