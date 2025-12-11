Revolution im Gesundheitswesen: Neuer TI-Messenger CHERRY TIM.Pro zugelassen!

Die Plattform ist sowohl auf Computern als auch auf Smartphones nutzbar, was eine flexible und geräteunabhängige Kommunikation gewährleistet. Zukünftige Erweiterungen sind geplant, darunter Videofunktionen und KI-gestützte Automatisierungen, die den Arbeitsalltag der Leistungserbringer weiter erleichtern sollen. Dr. Philip Groth, Geschäftsführer von CHERRY Digital Health, betont, dass die Zulassung durch die gematik die Qualität und Sicherheit des Produkts bestätigt und einen bedeutenden Schritt in Richtung effizienterer und sicherer Kommunikation im Gesundheitssektor darstellt.

Cherry SE hat am 10. Dezember 2025 die Zulassung für ihren TI-Messenger CHERRY TIM.Pro von der gematik erhalten. Dieses innovative Kommunikationswerkzeug ermöglicht es Leistungserbringern im Gesundheitswesen, sicher und DSGVO-konform mit Patienten und Krankenkassen zu kommunizieren. Die Lösung ist besonders relevant, da viele Anbieter derzeit noch auf unsichere Kommunikationsmittel wie E-Mail oder WhatsApp angewiesen sind. TIM.Pro bietet eine benutzerfreundliche Plattform, die den Austausch von Nachrichten, Bildern und Dokumenten in Echtzeit ermöglicht und somit die Effizienz in der medizinischen Behandlung steigert.

Ein zentraler Vorteil von TIM.Pro ist die Möglichkeit, Rückfragen von Patienten unkompliziert zu beantworten, ohne dass dies den Arbeitsablauf der Ärzte stört. Konsultationstermine können ohne Zeitverlust vereinbart werden, was die Effizienz der medizinischen Versorgung erhöht. Die Lösung reduziert den Aufwand für Telefonate und Schriftverkehr erheblich und integriert sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe.

Cherry SE, ein international tätiger Hersteller von Computer-Eingabegeräten und digitalen Gesundheitslösungen, hat seinen Hauptsitz in Deutschland und beschäftigt Mitarbeiter in verschiedenen Ländern. Das Unternehmen hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1953 einen Namen für innovative und langlebige Produkte gemacht, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.

Zusätzlich zu dieser positiven Entwicklung gab Cherry SE bekannt, dass Rogier Volmer zum Interims-CEO ernannt wurde, nachdem Oliver Kaltner auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausscheidet. Volmer bringt über 25 Jahre internationale Führungserfahrung mit und wird die strategischen Chancen des Unternehmens weiter vorantreiben. Kaltner wird das Unternehmen in einer beratenden Funktion unterstützen, insbesondere bei M&A-Aktivitäten. Diese Veränderungen im Management und die Einführung des TI-Messengers unterstreichen Cherry SEs Engagement für Innovation und Effizienz im Gesundheitswesen.

Die Cherry Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 0,604EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.