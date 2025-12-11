Nagarro wird OpenAI-Partner: KI-Lösungen für Unternehmen im Fokus!

Rahul Mahajan, Global CTO von Nagarro, betonte, dass die Partnerschaft das Engagement des Unternehmens widerspiegelt, KI verantwortungsbewusst und ergebnisorientiert einzusetzen. Nagarro verfolgt einen Ansatz, der es Unternehmen ermöglicht, generative KI auf reale Geschäftsprobleme anzuwenden, von Automatisierung über Entscheidungsunterstützung bis hin zur Verbesserung der Kundenerfahrung und betrieblichen Effizienz. Die Struktur und Governance, die große Unternehmen benötigen, werden dabei berücksichtigt.

Nagarro, ein global agierendes Beratungsunternehmen für digitale Technologien, hat am 8. Dezember 2025 bekannt gegeben, dass es zum OpenAI Services Partner ernannt wurde. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum bei der Implementierung von OpenAI-Technologien, einschließlich der OpenAI-API und ChatGPT Enterprise, zu unterstützen. Nagarro wird Unternehmen helfen, generative KI-Lösungen zu erforschen, zu implementieren und zu skalieren, um die Produktivität zu steigern und langfristigen Wert zu schaffen.

Anthony Russell, APAC Partnerships Lead bei OpenAI, hob die umfangreiche Erfahrung von Nagarro in der Unterstützung von Unternehmen bei der Einführung generativer KI-Lösungen hervor. Nagarro unterstützt Kunden dabei, interne Kompetenzen aufzubauen und langfristigen Mehrwert in verschiedenen Anwendungsbereichen zu realisieren. Das Unternehmen bringt Fachkenntnisse in Data Engineering, KI, Automatisierung und Unternehmenstransformation mit und bedient Branchen wie Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Logistik und Telekommunikation.

Ein zentrales Element von Nagarros Ansatz ist das firmeneigene Fluidic Intelligence Framework, das KI-native Engineering-Verfahren nutzt, um Reibungsverluste zu minimieren und den Unternehmensfluss zu optimieren. Das Unternehmen plant, seine Kompetenzen im Bereich KI-Einführung durch KI-Kompetenzzentren und Forschung zu agentenbasierten Systemen weiter auszubauen. Nagarro arbeitet eng mit Unternehmen zusammen, um maßgeschneiderte KI-Lösungen zu entwickeln, die den spezifischen Geschäftsanforderungen gerecht werden und einen verantwortungsvollen Einsatz in komplexen Umgebungen unterstützen.

Nagarro, das rund 17.700 Mitarbeiter in 39 Ländern beschäftigt, positioniert sich als führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und strebt danach, seinen Kunden zu helfen, agile und innovative Unternehmen zu werden. Die Partnerschaft mit OpenAI ist ein weiterer Schritt in Richtung der Unterstützung von Unternehmen bei der digitalen Transformation und der Integration von KI in ihre Geschäftsprozesse.

