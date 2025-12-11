    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBasler AktievorwärtsNachrichten zu Basler
    Basler AG kündigt wichtige Finanzberichte für 2026 an – Termine & Infos!

    Foto: Basler AG

    Die Basler AG hat am 10. Dezember 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) herausgegeben. In dieser Mitteilung informiert das Unternehmen über die bevorstehenden Termine und Inhalte der anstehenden Rechnungslegungsberichte.

    Für das Geschäftsjahr 2026 plant die Basler AG die Veröffentlichung eines Konzern-Jahresfinanzberichts, der sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache am 31. März 2026 auf den Unternehmenswebseiten (https://www.baslerweb.com/berichte für Deutsch und https://www.baslerweb.com/reports für Englisch) zugänglich gemacht wird. Darüber hinaus wird ein Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal (Halbjahr) am 5. August 2026 veröffentlicht, ebenfalls in beiden Sprachen und auf den gleichen Plattformen.

    Die Bekanntmachung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Meldepflichten, die die Basler AG als börsennotiertes Unternehmen einhalten muss. Die EQS Group, die für die Verbreitung dieser Informationen verantwortlich ist, stellt sicher, dass die relevanten Finanznachrichten und Pressemitteilungen rechtzeitig und in korrekter Form an die Öffentlichkeit gelangen.

    Die Basler AG hat ihren Sitz in Ahrensburg, Deutschland, und ist bekannt für ihre Produkte und Dienstleistungen im Bereich der industriellen Bildverarbeitung. Die Veröffentlichung der Finanzberichte ist für Investoren, Analysten und andere Interessierte von großer Bedeutung, da sie Einblicke in die finanzielle Lage und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens bieten.

    Die Bekanntmachung hebt die Transparenz und die Verantwortung der Basler AG gegenüber ihren Stakeholdern hervor. Durch die rechtzeitige Veröffentlichung der Finanzberichte wird das Unternehmen den Anforderungen des Kapitalmarktes gerecht und ermöglicht es den Investoren, fundierte Entscheidungen zu treffen.

    Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Basler AG am 31. März 2026 und am 5. August 2026 wichtige Finanzberichte veröffentlichen wird, die sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache zur Verfügung stehen. Diese Schritte sind Teil der kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens, Transparenz und Vertrauen bei seinen Investoren und der Öffentlichkeit zu fördern.



    Basler

    -1,23 %
    -6,57 %
    -5,37 %
    -12,22 %
    +159,19 %
    -52,94 %
    -32,93 %
    +213,41 %
    +50,90 %
    ISIN:DE0005102008WKN:510200

    Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 14,50EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.



