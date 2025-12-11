Allane SE kündigt wichtige Finanzberichte für Investoren an – Details hier!

Der erste Bericht ist der Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal (Q2) des Geschäftsjahres, der am 28. August 2026 veröffentlicht wird. Dieser Bericht wird sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache zur Verfügung stehen. Die entsprechenden Links zu den Berichten sind auf der Investor-Relations-Website der Allane SE zu finden: [Deutsch](https://ir.allane-mobility-group.com/investor_relations/jahresberichte) und [Englisch](https://ir.allane-mobility-group.com/en/investor_relations/financial_reports/annual_reports).

Die Allane SE hat am 9. Dezember 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) herausgegeben. In dieser Mitteilung kündigt das Unternehmen die Veröffentlichung zweier wichtiger Finanzberichte an, die für Investoren und Marktteilnehmer von Interesse sind.

Zusätzlich wird der Konzern-Jahresfinanzbericht am 30. April 2026 veröffentlicht, ebenfalls in deutscher und englischer Sprache. Auch hier sind die Berichte über die oben genannten Links zugänglich. Diese Finanzberichte sind entscheidend für die Bewertung der finanziellen Gesundheit und der Geschäftsentwicklung der Allane SE und bieten Einblicke in die Performance des Unternehmens.

Die Bekanntmachung wurde über den EQS News-Service verbreitet, der für die rechtzeitige und gesetzeskonforme Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten verantwortlich ist. Die Allane SE, mit Sitz in Garching bei München, betont, dass sie für den Inhalt der Mitteilung verantwortlich ist und stellt sicher, dass alle relevanten Informationen für Investoren und andere Interessierte transparent und zugänglich sind.

Die Vorabbekanntmachung ist Teil der regulatorischen Anforderungen, die Unternehmen dazu verpflichten, ihre Finanzberichte rechtzeitig anzukündigen, um den Markt über wichtige Entwicklungen zu informieren. Diese Transparenz ist entscheidend, um das Vertrauen der Investoren zu stärken und eine informierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

Insgesamt zeigt die Allane SE mit dieser Mitteilung ihr Engagement für Transparenz und Compliance im Finanzbereich. Die bevorstehenden Veröffentlichungen der Finanzberichte werden von Marktanalysten und Investoren aufmerksam verfolgt, da sie wichtige Indikatoren für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens darstellen.

Die Allane Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 9,325EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.