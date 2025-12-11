Comarch als 'Strong Performer': IT-Lösungen für globale Unternehmen im Fokus!

Laut dem Forrester-Bericht ist Comarch besonders geeignet für globale, multinationale Unternehmen, die in den Bereichen Fluggesellschaften, Kraftstoffhandel und Finanzdienstleistungen tätig sind. Die Bewertung hebt hervor, dass Comarch Loyalitätstechnologie als einen Katalysator für Kundenerfahrungen (CX) und Marketingtechnologie (Martech) betrachtet. Dies spiegelt sich in einer strategischen Roadmap wider, die sich auf Automatisierung, Künstliche Intelligenz (KI) und Modularität konzentriert.

Comarch, ein führender Anbieter von IT-Lösungen mit Sitz in Krakau, Polen, wurde in der aktuellen Forrester Wave-Bewertung für Loyalitätsplattformen als „Strong Performer“ ausgezeichnet. Der Bericht, der im vierten Quartal 2025 veröffentlicht wurde, bewertet die bedeutendsten Anbieter in diesem Bereich und bietet Fachleuten eine wertvolle Orientierung bei der Auswahl geeigneter Partner.

Ein herausragendes Merkmal von Comarch ist die hohe Punktzahl im Kriterium „Community“. Der Bericht betont, dass das Unternehmen über einen umfangreichen Kalender für Live-Veranstaltungen und eine große Online-Community verfügt, in der Nutzer Best Practices austauschen und diskutieren können. Sami Nachawati, Beratungsdirektor bei Comarch, äußerte sich zu der Auszeichnung und betonte, dass diese Platzierung das Engagement des Unternehmens für technische Exzellenz und die Anpassung an die sich wandelnden Bedürfnisse globaler Unternehmen widerspiegelt. Der Fokus auf KI und die Bereitstellung einer modularen, hochgradig konfigurierbaren Plattform ermögliche es den Kunden, ein herausragendes Kundenerlebnis zu schaffen.

Comarch wurde 1993 gegründet und hat sich zu einem der größten IT-Unternehmen in Europa entwickelt. Das Unternehmen führt Projekte für zahlreiche renommierte Marken in über 100 Ländern durch, darunter Allianz, BP, Heineken und Vodafone. Die Dienstleistungen von Comarch sind in verschiedenen Wirtschaftsbereichen gefragt, was die Vielseitigkeit und Expertise des Unternehmens unterstreicht.

Für weitere Informationen und den vollständigen Bericht über die Platzierung von Comarch in der Forrester Wave-Bewertung können Interessierte die offizielle Website des Unternehmens besuchen. Die Auszeichnung von Forrester zeigt nicht nur die Stärken von Comarch im Bereich der Loyalitätsplattformen, sondern auch die wachsende Bedeutung von Technologie in der Kundenbindung und im Marketing.

