Glarner Kantonalbank spendet 5.000 Franken für Rollstuhl-Taxi – Ein Lichtblick!

Die Tradition der Weihnachtsspende der Glarner Kantonalbank zielt darauf ab, jährlich einen Verein oder eine gemeinnützige Institution im Kanton Glarus zu unterstützen. Lilli Marti, die Präsidentin des Glarner Rollstuhl-Taxi, betont, dass die Spendeneinnahmen es dem Verein ermöglichen, die Tarife für den Fahrdienst niedrig zu halten, was den betroffenen Menschen hilft, ihre Selbstständigkeit zu bewahren. Der Verein beschäftigt derzeit 13 ehrenamtliche Fahrer und setzt täglich zwei speziell ausgestattete Fahrzeuge ein, die über umfassende Sicherheitsvorkehrungen verfügen. Diese Fahrzeuge ermöglichen es, bis zu zwei Begleitpersonen mitzunehmen und bieten Fahrdienste rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Die Fahrten können für verschiedene Zwecke genutzt werden, darunter Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte, Schul- und Arbeitswege sowie Freizeitaktivitäten.

Die Glarner Kantonalbank AG hat am 9. Dezember 2025 bekannt gegeben, dass ihre diesjährige Weihnachtsspende in Höhe von 5.000 Franken an den gemeinnützigen Verein Glarner Rollstuhl-Taxi geht. Dieser Verein bietet Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, sichere und flexible Fahrdienste und trägt somit entscheidend zur Mobilität und Selbstständigkeit dieser Personengruppe im Kanton Glarus bei.

Zusätzlich zur Weihnachtsspende hat die Glarner Kantonalbank am 8. Dezember 2025 ihre neue Website vorgestellt. Diese präsentiert sich in einem modernen Design mit verbesserter Benutzerführung und Barrierefreiheit. Der Relaunch der Website, der in Zusammenarbeit mit der Schweizer Softwareentwicklungsfirma ConX und der Agentur Festland realisiert wurde, soll den Kunden ein zeitgemäßes und intuitives Nutzungserlebnis bieten. Auch die Login-Seiten für das E-Banking und die Online-Produkte wurden überarbeitet und mit erweiterten Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet.

Sven Wiederkehr, CEO der Glarner Kantonalbank, äußerte sich erfreut über den neuen digitalen Auftritt, der die Benutzerfreundlichkeit und visuelle Qualität in den Vordergrund stellt. Die Bank investiert kontinuierlich in die Sicherheit ihrer Online-Services, um den Schutz der Bankgeschäfte auf dem neuesten Stand der Technik zu gewährleisten. Kunden wird geraten, beim Zugang zum E-Banking stets die Webadresse zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie sich auf der echten Login-Seite befinden.

Insgesamt zeigen die Aktivitäten der Glarner Kantonalbank sowohl ihr Engagement für soziale Verantwortung als auch ihre Bemühungen um moderne digitale Lösungen.

Die Glarner Kantonalbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 22,40EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.