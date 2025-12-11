Neuer CEO bei La Française REM: Guillaume Allard übernimmt die Führung!

Am 9. Dezember 2025 gab die Groupe La Française die Ernennung von Guillaume Allard zum neuen CEO von La Française Real Estate Managers (REM) bekannt. Allard, der seine neue Position am 1. Januar 2026 antreten wird, folgt auf Philippe Depoux, der in den Ruhestand geht. Zuvor war Allard Deputy Managing Director und Head of Funds and Finance im Privatkundenbereich von La Française REM. In seiner neuen Rolle wird er von einem Managementteam unterstützt, das aus Virginie Wallut, Antoine Le Treut, Thierry Molton und David Rendall besteht. Gemeinsam werden sie eine neue Organisationsstruktur entwickeln, die auf den drei Säulen Strategie, Immobilien und Produktangebot basiert.

Guillaume Cadiou, CEO der Groupe La Française, äußerte sich positiv über die Ernennung Allards und betonte dessen umfassende Finanzkompetenz sowie seine tiefen Kenntnisse der Immobilienmärkte. Cadiou hob hervor, dass Immobilien ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie von La Française bleiben und er ist überzeugt, dass Allard die Herausforderungen in seiner neuen Rolle erfolgreich meistern wird. Gleichzeitig dankte er Philippe Depoux für dessen Engagement und Beitrag zur Entwicklung der Gruppe während seiner Amtszeit.