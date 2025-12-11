Neuer CEO bei La Française REM: Guillaume Allard übernimmt die Führung!
Am 9. Dezember 2025 gab die Groupe La Française die Ernennung von Guillaume Allard zum neuen CEO von La Française Real Estate Managers (REM) bekannt. Allard, der seine neue Position am 1. Januar 2026 antreten wird, folgt auf Philippe Depoux, der in den Ruhestand geht. Zuvor war Allard Deputy Managing Director und Head of Funds and Finance im Privatkundenbereich von La Française REM. In seiner neuen Rolle wird er von einem Managementteam unterstützt, das aus Virginie Wallut, Antoine Le Treut, Thierry Molton und David Rendall besteht. Gemeinsam werden sie eine neue Organisationsstruktur entwickeln, die auf den drei Säulen Strategie, Immobilien und Produktangebot basiert.
Guillaume Cadiou, CEO der Groupe La Française, äußerte sich positiv über die Ernennung Allards und betonte dessen umfassende Finanzkompetenz sowie seine tiefen Kenntnisse der Immobilienmärkte. Cadiou hob hervor, dass Immobilien ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie von La Française bleiben und er ist überzeugt, dass Allard die Herausforderungen in seiner neuen Rolle erfolgreich meistern wird. Gleichzeitig dankte er Philippe Depoux für dessen Engagement und Beitrag zur Entwicklung der Gruppe während seiner Amtszeit.
Guillaume Allard, 41 Jahre alt, hat eine beeindruckende Karriere im Immobiliensektor vorzuweisen. Er begann seine Laufbahn 2007 bei DTZ Eurexi als Projektmanager und wechselte 2011 zu La Française REM, wo er zunächst als Immobilienportfoliomanager und später als Immobilienfondsmanager tätig war. 2017 übernahm er die Leitung des SCPI-Fondsmanagements und wurde 2021 für den Bereich Retail Fund Finance verantwortlich. 2023 wurde er zum Deputy Managing Director ernannt.
La Française ist die Asset-Management-Sparte der Crédit Mutuel Alliance Fédérale und bietet eine aktive Vermögensverwaltung, die Performance- und Nachhaltigkeitsziele miteinander verbindet. Mit einem verwalteten Vermögen von über 160 Milliarden Euro und einer Präsenz in zehn Ländern entwickelt La Française innovative Investmentlösungen, die auf die Bedürfnisse ihrer Kunden abgestimmt sind. Die Ernennung von Allard zum CEO von La Française REM wird als strategischer Schritt angesehen, um die Position des Unternehmens im Immobiliensektor weiter zu stärken und die Wachstumsziele zu erreichen.
