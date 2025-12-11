Fabasoft kündigt Aktienrückkauf an: Vertrauen in die Zukunft stärken!

Der Rückkauf wird unter der Leitung einer Bank durchgeführt, die unabhängig von Fabasoft Entscheidungen über den Zeitpunkt des Aktienerwerbs trifft. Die Transaktionen erfolgen an der Börse und unterliegen der sogenannten Safe-Harbour-Regelung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014. Dies bedeutet, dass der Rückkauf unter bestimmten Bedingungen durchgeführt wird, um den Markt nicht zu stören. Die Aktien können für alle in der Hauptversammlung genannten Zwecke verwendet werden, was über die im Artikel 5 Abs. 2 der Verordnung vorgesehenen Zwecke hinausgeht.

Am 10. Dezember 2025 gab die Fabasoft AG bekannt, dass der Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, einen Aktienrückkauf beschlossen hat. Dieser Rückkauf erfolgt im Rahmen der Ermächtigung, die auf der ordentlichen Hauptversammlung am 9. Juli 2025 beschlossen wurde. Fabasoft plant, eigene Aktien im Gesamtvolumen von bis zu 1 Million Euro zu erwerben, was etwa 0,6 % des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht, basierend auf dem XETRA-Schlusskurs vom selben Tag.

Der Aktienrückkauf soll voraussichtlich am 15. Dezember 2025 beginnen und bis spätestens 31. Januar 2027 andauern. Weitere Details zu dem Rückkaufprogramm werden von Fabasoft vor Beginn des Programms veröffentlicht.

Fabasoft ist ein führendes Softwareunternehmen und Cloud-Dienstleister, das sich auf Dokumenten- und Prozessmanagement spezialisiert hat. Das Unternehmen hat sich als Marktführer im DACH-Raum im Bereich elektronischer Akten etabliert und bietet innovative Lösungen für dokumentenintensive Geschäftsprozesse an. Die Produkte von Fabasoft zielen darauf ab, Geschäftsabläufe zu digitalisieren, zu vereinfachen und zu beschleunigen, wobei der Einsatz von künstlicher Intelligenz eine zentrale Rolle spielt. Diese Technologien ermöglichen eine kontextbasierte Verarbeitung von Informationen und die Automatisierung von Workflows. Zudem gewährleistet Fabasoft, dass Entwicklung, Betrieb und Datenhaltung in der EU und der Schweiz stattfinden, was die digitale Souveränität des Unternehmens sichert.

Die Entscheidung zum Aktienrückkauf wird von Analysten und Investoren aufmerksam verfolgt, da sie oft als Signal für das Vertrauen des Unternehmens in seine eigene wirtschaftliche Lage und zukünftige Perspektiven interpretiert wird.

Die Fabasoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 16,45EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.