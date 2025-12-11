JEFFERIES stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Die detaillierten Daten der Giredestrant-Brustkrebsstudie ließen einige Fragen offen, schrieb Michael Leuchten am Mittwochabend. Der Vorteil des Mittels gegenüber der derzeitigen Kombinationstherapie untermauere das vermeintliche Marktpotenzial des Krebsmittels von 10 Milliarden Dollar jedenfalls nicht./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 345,2EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 230

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

